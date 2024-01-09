Магнитные бури сегодня - 09.01.2024

Девушка страдает от головных болей. Фото: freepik.com

Сегодня, 9 января, в Украине существует умеренная вероятность магнитных бурь. Известно, что магнитосфера Земли находится в основном в спокойном состоянии.

Об этом говорится на сайте Meteoprog.

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Магнитные бури 9 января

Так, за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие С6.

Ожидается, что сегодня, 9 января, геомагнитное поле будет спокойным уровнем.

"Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек Х-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 9 января

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.

Количество солнечных пятен — 69.

Как избежать негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье, а предупреждения помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Чтобы избежать последствий для здоровья от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

лучше ложиться спать не позже 22:00 и просыпаться в 6:00-7:00 утра;

регулярно и сбалансировано питайтесь — обед должен быть между 12:00 и 14:00;

лучше воздержаться от чрезмерного употребления кофе — не более двух порций в день;

следует начать свой день с 10-минутной зарядки и заниматься спортом хотя бы 1-2 раза в неделю;

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдайте здоровый режим дня;

уделите больше времени отдыху и откажитесь от изнурительных дел.

Напомним, что 8 января магнитосфера Земли находилась в спокойном состоянии. Также известно, что в течение суток солнечная активность сохранялась на низком уровне.