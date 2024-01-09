Магнитные бури сегодня - 09.01.2024

Магнитные бури сегодня — стоит ли волноваться метеозависимым
Сегодня, 9 января, в Украине существует умеренная вероятность магнитных бурь. Известно, что магнитосфера Земли находится в основном в спокойном состоянии.
Об этом говорится на сайте Meteoprog.
Магнитные бури 9 января
Так, за последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие С6.
Ожидается, что сегодня, 9 января, геомагнитное поле будет спокойным уровнем.
"Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек Х-класса", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 9 января
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
- Количество солнечных пятен — 69.
Как избежать негативного воздействия магнитных бурь
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье, а предупреждения помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Чтобы избежать последствий для здоровья от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:
- лучше ложиться спать не позже 22:00 и просыпаться в 6:00-7:00 утра;
- регулярно и сбалансировано питайтесь — обед должен быть между 12:00 и 14:00;
- лучше воздержаться от чрезмерного употребления кофе — не более двух порций в день;
- следует начать свой день с 10-минутной зарядки и заниматься спортом хотя бы 1-2 раза в неделю;
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте здоровый режим дня;
- уделите больше времени отдыху и откажитесь от изнурительных дел.
Напомним, что 8 января магнитосфера Земли находилась в спокойном состоянии. Также известно, что в течение суток солнечная активность сохранялась на низком уровне.
Читайте Новини.LIVE!