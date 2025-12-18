Магнітні бурі 18 грудня — чого очікувати

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У четвер, 18 грудня, потужних магнітних бур на Землі не прогнозується. Однак метеозалежним варто уважно стежити за самопочуттям протягом усього дня.

Магнітні бурі 18 грудня

В четвер, 18 грудня, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося п'ять спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та один спалах класу В.

Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 18 грудня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 14.

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Основні симптоми, які відчувають люди, під час магнітних бур:

головний біль та відчуття тиску в скронях;

запаморочення та загальну слабкість;

швидку втому, сонливість або безсоння;

дратівливість, тривожність, перепади настрою;

зниження концентрації уваги;

перепади артеріального тиску;

загострення хронічних захворювань.

