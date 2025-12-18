Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow Магнітні бурі сьогодні — чи варто хвилюватися метеозалежним arrow

Магнітні бурі сьогодні — чи варто хвилюватися метеозалежним

18 грудня 2025 14:10
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 18 грудня — чого очікувати
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У четвер, 18 грудня, потужних магнітних бур на Землі не прогнозується. Однак метеозалежним варто уважно стежити за самопочуттям протягом усього дня.

Про це інформує Meteoprog.

Реклама
Читайте також:
Магнітні бурі на 18 грудня
Дівчина погано себе почуває через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Магнітні бурі 18 грудня

В четвер, 18 грудня, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося п'ять спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та один спалах класу В.

Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 18 грудня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 14.
Магнітні бурі на 18 грудня
У дівчини паморочиться голова через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Основні симптоми, які відчувають люди, під час магнітних бур:

  • головний біль та відчуття тиску в скронях; 
  • запаморочення та загальну слабкість; 
  • швидку втому, сонливість або безсоння; 
  • дратівливість, тривожність, перепади настрою; 
  • зниження концентрації уваги; 
  • перепади артеріального тиску; 
  • загострення хронічних захворювань.

Раніше ми інформували про магнітні бурі у грудні й пояснювали, як зменшити їхній вплив на самопочуття. 

Крім того, експерти озвучували попередні прогнози щодо перебігу зими в Україні.

погода здоров'я магнітні бурі головний біль метеозалежність погане самопочуття
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:13 Середня зарплата в Дніпрі — розмір у грудні 2025

15:10 Зеленський заявив, що питання Донбасу та ЗАЕС ще не вирішені

14:59 Зеленський пояснив, як вступ України до ЄС може бути прискорений

14:58 Зеленський заявив про можливе скорочення виробництва БпЛА

14:57 Зеленський пояснив заяву Туска про вибір для Європи

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

Text

14:54 Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

14:53 Репараційний кредит — Зеленський прокоментував позицію Бельгії

14:51 Не годували два місяці — на Вінниччині розслідують смерть дитини

14:48 Більшість лідерів підтримують репараційну позику — Зеленський

14:46 Вибухи чутно в Одесі — яка небезпека для жителів

15:13 Середня зарплата в Дніпрі — розмір у грудні 2025

15:10 Зеленський заявив, що питання Донбасу та ЗАЕС ще не вирішені

14:59 Зеленський пояснив, як вступ України до ЄС може бути прискорений

14:58 Зеленський заявив про можливе скорочення виробництва БпЛА

14:57 Зеленський пояснив заяву Туска про вибір для Європи

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа - 80x80

Україна не унікальна — світові корупційні скандали і роль медіа

14:53 Репараційний кредит — Зеленський прокоментував позицію Бельгії

14:51 Не годували два місяці — на Вінниччині розслідують смерть дитини

14:48 Більшість лідерів підтримують репараційну позику — Зеленський

14:46 Вибухи чутно в Одесі — яка небезпека для жителів

14:45 Скоф пояснив, чому дійти згоди щодо активів РФ непросто

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

16 грудня

19:48 Укрзалізниця годує одеситів — як працює кухня

15 грудня

22:33 Блекаути в Одесі — де містяни можуть зарядити свої гаджети

14 грудня

06:10 Чи заробили на їжу — чого очікувати від пенсійної реформи

12 грудня

22:33 Мінімальна зарплатня зросте у 2026 році — чого чекати українцям

11 грудня

19:48 Штучна чи жива — які ялинки найпопулярніші серед одеситів

06:21 Житло для ВПО і компенсації — на що можна розраховувати

10 грудня

19:48 Київський ринок в Одесі перед Новим роком — що подорожчало

06:49 Нові політичні еліти — якими будуть вибори під час перемирʼя

9 грудня

19:48 Скільки коштують ялинки в Одесі у 2025 році — огляд локацій

Text

14:54 Зеленський проводить пресконференцію у Брюселі — трансляція

Text

13:30 ЄС обговорює репараційний кредит на 200 млрд — ефір День.LIVE

Text

09:20 Зеленський прибув до Брюсселя на дводенний саміт — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський приїхав на саміт ЄС в Брюсселі — ефір Ранок.LIVE

17 грудня
Text

19:00 Корупційні скандали, обстріли та світло — ефір Київський час

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 З 1 січня пенсіонерам доплачуватимуть 2595 грн — кого стосується

15 грудня 2025

01:04 Коли потрібно солити холодець — допускають помилку майже всі

6 грудня 2025

16:32 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

10 грудня 2025

06:07З 1 січня вводять нові правила виїзду закордон — є головна зміна

7 грудня 2025
Ексклюзив

10:14Україна або стане частиною нового, або створить нове, — Буданов

4 грудня 2025

21:56 Стало відомо де, та на якій посаді служить син Шуфрича в ЗСУ

10 грудня 2025

14:31 У мережі з’явилися зображення ймовірних синів Путіна від Кабаєвої

7 грудня 2025

06:10 Пенсійні виплати уріжуть з січня 2026 року — хто в списку

11 грудня 2025

16:47 Вокзал в Україні визнали одним з найгарніших в Європі (фото)

6 грудня 2025

16:20 Продукти зі знижками в АТБ — що віддають набагато дешевше

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації