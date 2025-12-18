Магнітні бурі 18 грудня — чого очікувати

Магнітні бурі сьогодні — чи варто хвилюватися метеозалежним
У четвер, 18 грудня, потужних магнітних бур на Землі не прогнозується. Однак метеозалежним варто уважно стежити за самопочуттям протягом усього дня.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 18 грудня
В четвер, 18 грудня, магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулося п'ять спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та один спалах класу В.
Очікується, що в четвер геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 18 грудня
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 35%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 15%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 14.
Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Основні симптоми, які відчувають люди, під час магнітних бур:
- головний біль та відчуття тиску в скронях;
- запаморочення та загальну слабкість;
- швидку втому, сонливість або безсоння;
- дратівливість, тривожність, перепади настрою;
- зниження концентрації уваги;
- перепади артеріального тиску;
- загострення хронічних захворювань.
Раніше ми інформували про магнітні бурі у грудні й пояснювали, як зменшити їхній вплив на самопочуття.
Крім того, експерти озвучували попередні прогнози щодо перебігу зими в Україні.
