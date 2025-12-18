Магнитные бури 18 декабря — чего ожидать

Магнитные бури сегодня — стоит ли волноваться метеозависимым
В четверг, 18 декабря, мощных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Однако метеозависимым стоит внимательно следить за самочувствием в течение всего дня.
Магнитные бури 18 декабря
В четверг, 18 декабря, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и одна вспышка класса В.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.
Солнечная активность на 18 декабря
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 14.
Как магнитные бури могут влиять на здоровье
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Основные симптомы, которые испытывают люди, во время магнитных бурь:
- головная боль и ощущение давления в висках;
- головокружение и общую слабость;
- быструю усталость, сонливость или бессонницу;
- раздражительность, тревожность, перепады настроения;
- снижение концентрации внимания;
- перепады артериального давления;
- обострение хронических заболеваний.
