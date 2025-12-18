Видео
Україна
Магнитные бури сегодня — стоит ли волноваться метеозависимым

18 декабря 2025 14:10
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 18 декабря — чего ожидать
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В четверг, 18 декабря, мощных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Однако метеозависимым стоит внимательно следить за самочувствием в течение всего дня.

Об этом информирует Meteoprog.

Читайте также:
Магнітні бурі на 18 грудня
Девушка плохо себя чувствует из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 18 декабря

В четверг, 18 декабря, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и одна вспышка класса В.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 18 декабря

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 14.
Магнітні бурі на 18 грудня
У девушки кружится голова из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Основные симптомы, которые испытывают люди, во время магнитных бурь:

  • головная боль и ощущение давления в висках;
  • головокружение и общую слабость;
  • быструю усталость, сонливость или бессонницу;
  • раздражительность, тревожность, перепады настроения;
  • снижение концентрации внимания;
  • перепады артериального давления;
  • обострение хронических заболеваний.

Ранее мы информировали о магнитных бурях в декабре и объясняли, как уменьшить их влияние на самочувствие.

Кроме того, эксперты озвучивали предварительные прогнозы относительно течения зимы в Украине.

погода здоровье магнитные бури головная боль метеозависимость плохое самочувствие
14:10 Магнитные бури сегодня — стоит ли волноваться метеозависимым

14:10 Часть одесситов осталась без воды — не будут работать бюветы

13:49 Витренко жестко раскритиковал Кличко на сессии — детали

13:48 Депутаты Киевсовета увеличили свои фонды на 600 млн грн — детали

13:46 Украинцы доверяют ГУР Буданова — результаты опроса

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа - 80x80

Украина не уникальна — мировая коррупция и роль медиа

13:40 Энергосистема Одесчины — когда во всех домах будет свет

13:30 ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

13:26 Пиратские подключения к сетям — нардеп о новостройках в Буче

13:12 Социальные сорта хлеба могут исчезнуть из-за блэкаутов — детали

13:06 Разменная монета Украины — сколько шагов будет стоить 1 гривна

13:30 ЕС обсуждает репарационный кредит на 200 млрд — эфир День.LIVE

09:20 Зеленский прибыл в Брюссель на двухдневный саммит — прямой эфир

08:00 Зеленский приехал на саммит ЕС в Брюсселе — эфир Ранок.LIVE

17 декабря
19:00 Коррупционные скандалы, обстрелы и свет — эфир Київський час

17:56 ЕС против альтернативного финансирования Украины — Вечір.LIVE

