Магнитные бури 18 декабря — чего ожидать

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В четверг, 18 декабря, мощных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. Однако метеозависимым стоит внимательно следить за самочувствием в течение всего дня.

Об этом информирует Meteoprog.

Девушка плохо себя чувствует из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 18 декабря

В четверг, 18 декабря, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается.

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С (такие вспышки практически не влияют на Землю) и одна вспышка класса В.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 18 декабря

Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 14.

У девушки кружится голова из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Основные симптомы, которые испытывают люди, во время магнитных бурь:

головная боль и ощущение давления в висках;

головокружение и общую слабость;

быструю усталость, сонливость или бессонницу;

раздражительность, тревожность, перепады настроения;

снижение концентрации внимания;

перепады артериального давления;

обострение хронических заболеваний.

