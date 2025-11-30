Магнітні бурі 30 листопада — чи є ризики для метеозалежних

Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik

У неділю, 30 листопада, суттєвих магнітних бур не прогнозують — сонячна активність залишається на низькому рівні. Геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного, а ймовірність значних спалахів чи штормів мінімальна.

Про це інформує Meteoprog.

Магнітні бурі 30 листопада

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися вісім спалахів класу С (такі спалахи практично не впливають на Землю) та три спалахи класу М, найбільшим з яких став спалах М6.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М6 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.

Сонячна активність на 30 листопада

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 5%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;

Кількість сонячних плям — 24.

Чи впливають магнітні бурі на здоров'я

Магнітні бурі дійсно можуть негативно впливати на здоров’я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Основні можливі наслідки магнітних бур:

порушення роботи серцево-судинної системи;

вплив на нервову систему та емоційний стан;

проблеми зі сном;

ослаблення імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома та слабкість.

Синоптики розповіли, яким буде перший місяць зими в Україні — чи будуть морози у грудні.

Також синоптики спрогнозували, коли Україну можуть накрити морози та снігопади.