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Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати метеозалежним

27 грудня 2023 05:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Магнітні бурі у грудні 27.12.2023 сьогодні — що чекає на українців
Прогноз магнітних бур на 25-28 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Значних магнітних бур, у середу, 27 грудня, не очікується. Проте, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані. Упродовж останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. Найбільшою сонячною подією періоду стала подія C5.

Про це повідомляє Meteoprog.

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В середу, 27 грудня, геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня.

"Сонячна активність очікується низькою з імовірністю спалахів М-класу", — йдеться у повідомленні.

Бурі
Прогноз магнітних бур на 25-28 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність на 27 грудня:

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 30%.

Вплив магнітних бур на організм людини

Магнітні бурі значно впливають на організм людини. Метеозалежні люди можуть відчувати біль в серці, головні болі, слабкість, перепади настрою.

Магнітні бурі, насамперед, впливають на стан нервової системи, зумовлюючи посилення емоційних реакцій. Зокрема: розвиток тривожних станів, підвищення агресивності, посилення страху та панічних проявів тощо.

Тому у дні підвищеної сонячної активності варто зменшити фізичні та розумові навантаження.

Магнітні бурі у грудні 21.12.2023 сьогодні — що чекає на українців
Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур

  • Намагайтеся скасувати справи, які вимагають підвищеної уваги, витрат сил і енергії.
  • Якщо самопочуття погіршилося, за наявності такої можливості, перенесіть важливі зустрічі або ж візьміть вихідний.
  • Пізніше коли тіло адаптується до погодних умов, ви зможете зробити все необхідне в гарному самопочутті та настрої.
  • Намагайтеся їсти більше овочів, зробіть раціон легшим, пийте більше води (спостерігайте за тиском: якщо він підвищується, то споживання води, навпаки, зменшуйте), відмовтеся від жирного, гострого, кави і алкоголю.
  • Додайте в дієту продукти з підвищеним вмістом калію, вони допоможуть роботі серця (горіхи, сухофрукти, сир, риба, банани та інші).

Нагадаємо, упродовж останньої доби сонячна активність перебувала на помірному рівні. Водночас найбільшою сонячною подією періоду стала подія M2.

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