Магнитные бури в декабре 27.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Прогноз магнитных бурь на 25-28 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Значительных магнитных бурь в среду, 27 декабря, не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C5.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 27 декабря

В среду, 27 декабря, геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.

"Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении.

Прогноз магнитных бурь на 25-28 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 27 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.

Количество солнечных пятен — 30%.

Воздействие магнитных бурь на организм человека

Магнитные бури оказывают значительное влияние на организм человека. Метеозависимые люди могут ощущать боль в сердце, головные боли, слабость, перепады настроения.

Магнитные бури, в первую очередь, влияют на состояние нервной системы, обусловливая усиление эмоциональных реакций. В частности: развитие тревожных состояний, повышение агрессивности, усиление страха и панических проявлений.

Поэтому в дни повышенной солнечной активности следует снизить физические и умственные нагрузки.

Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Как защититься от негативного воздействия магнитных бурь

Старайтесь отменить дела, требующие повышенного внимания, затрат сил и энергии.

Если самочувствие ухудшилось, при наличии такой возможности, перенесите важные встречи или возьмите выходной.

Позже, когда тело адаптируется к погодным условиям, вы сможете сделать все необходимое в хорошем самочувствии и настроении.

Старайтесь есть больше овощей, сделайте рацион полегче, пейте больше воды (наблюдайте за давлением: если оно повышается, то потребление воды, наоборот, уменьшайте), откажитесь от жирного, острого, кофе и алкоголя.

Добавьте в диету продукты с повышенным содержанием калия, они помогут работе сердца (орехи, сухофрукты, творог, рыба, бананы и другие).

Напомним, на протяжении последних суток солнечная активность находилась на умеренном уровне. В то же время самым большим солнечным событием периода стало событие M2.