Магнитные бури в декабре 27.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Магнитные бури сегодня — чего ожидать метеозависимым
Значительных магнитных бурь в среду, 27 декабря, не ожидается. Однако магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие C5.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 27 декабря
В среду, 27 декабря, геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня.
"Солнечная активность ожидается низкой с вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 27 декабря:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
- Количество солнечных пятен — 30%.
Воздействие магнитных бурь на организм человека
Магнитные бури оказывают значительное влияние на организм человека. Метеозависимые люди могут ощущать боль в сердце, головные боли, слабость, перепады настроения.
Магнитные бури, в первую очередь, влияют на состояние нервной системы, обусловливая усиление эмоциональных реакций. В частности: развитие тревожных состояний, повышение агрессивности, усиление страха и панических проявлений.
Поэтому в дни повышенной солнечной активности следует снизить физические и умственные нагрузки.
Как защититься от негативного воздействия магнитных бурь
- Старайтесь отменить дела, требующие повышенного внимания, затрат сил и энергии.
- Если самочувствие ухудшилось, при наличии такой возможности, перенесите важные встречи или возьмите выходной.
- Позже, когда тело адаптируется к погодным условиям, вы сможете сделать все необходимое в хорошем самочувствии и настроении.
- Старайтесь есть больше овощей, сделайте рацион полегче, пейте больше воды (наблюдайте за давлением: если оно повышается, то потребление воды, наоборот, уменьшайте), откажитесь от жирного, острого, кофе и алкоголя.
- Добавьте в диету продукты с повышенным содержанием калия, они помогут работе сердца (орехи, сухофрукты, творог, рыба, бананы и другие).
Напомним, на протяжении последних суток солнечная активность находилась на умеренном уровне. В то же время самым большим солнечным событием периода стало событие M2.
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