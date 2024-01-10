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Магнітні бурі сьогодні — чого варто остерігатися

10 січня 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні — 10.01.2024
Дівчина страждає від сильного головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У середу, 10 січня, суттєвих магнітних бур можна не остерігатися. Загалом відомо, що магнітосфера Землі перебуває переважно в спокійному стані. 

Про це йдеться на сайті Meteoprog.

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Магнітні бурі 10 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Останньої доби на Сонці відбулося девять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С8. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Сонячна активність на 10 січня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму— 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • Кількість сонячних плям — 69.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі дають можливість контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

буря

Аби уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

  • лягати спати варто о 22:00 і вставати з ліжка о 6:00-7:00 ранку;
  • необхідно дотримуватися чіткого режиму харчування — обід має бути між 12:00 та 14:00;
  • варто не зловживати надмірним вживанням кави — три порції на день буде забагато;
  • свій день варто починати з 10-хвилинної зарядки та займатися спортом хоча б 1-2 рази на тиждень;
  • також варто зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися здорового режиму дня;
  • приділити більше часу відпочинку та відмовтеся від виснажливих справ.

Нагадаємо, що 9 січня в Україні існувала помірна ймовірність магнітних бур. Відомо, що магнітосфера Землі перебуває переважно в спокійному стані.

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