Магнітні бурі сьогодні — 10.01.2024

Магнітні бурі сьогодні — чого варто остерігатися
У середу, 10 січня, суттєвих магнітних бур можна не остерігатися. Загалом відомо, що магнітосфера Землі перебуває переважно в спокійному стані.
Про це йдеться на сайті Meteoprog.
Магнітні бурі 10 січня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.
Останньої доби на Сонці відбулося девять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С8. Такі спалахи практично не впливають на Землю.
Сонячна активність на 10 січня
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність великого геомагнітного шторму— 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
- Кількість сонячних плям — 69.
Як уникнути негативного впливу магнітних бур
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі дають можливість контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Аби уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:
- лягати спати варто о 22:00 і вставати з ліжка о 6:00-7:00 ранку;
- необхідно дотримуватися чіткого режиму харчування — обід має бути між 12:00 та 14:00;
- варто не зловживати надмірним вживанням кави — три порції на день буде забагато;
- свій день варто починати з 10-хвилинної зарядки та займатися спортом хоча б 1-2 рази на тиждень;
- також варто зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися здорового режиму дня;
- приділити більше часу відпочинку та відмовтеся від виснажливих справ.
Нагадаємо, що 9 січня в Україні існувала помірна ймовірність магнітних бур. Відомо, що магнітосфера Землі перебуває переважно в спокійному стані.
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