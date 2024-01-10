Магнітні бурі сьогодні — 10.01.2024

Дівчина страждає від сильного головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

У середу, 10 січня, суттєвих магнітних бур можна не остерігатися. Загалом відомо, що магнітосфера Землі перебуває переважно в спокійному стані.

Про це йдеться на сайті Meteoprog.

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Магнітні бурі 10 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Останньої доби на Сонці відбулося девять спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С8. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Сонячна активність на 10 січня

Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність великого геомагнітного шторму— 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.

Кількість сонячних плям — 69.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі дають можливість контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Аби уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

лягати спати варто о 22:00 і вставати з ліжка о 6:00-7:00 ранку;

необхідно дотримуватися чіткого режиму харчування — обід має бути між 12:00 та 14:00;

варто не зловживати надмірним вживанням кави — три порції на день буде забагато;

свій день варто починати з 10-хвилинної зарядки та займатися спортом хоча б 1-2 рази на тиждень;

також варто зменште фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися здорового режиму дня;

приділити більше часу відпочинку та відмовтеся від виснажливих справ.

Нагадаємо, що 9 січня в Україні існувала помірна ймовірність магнітних бур. Відомо, що магнітосфера Землі перебуває переважно в спокійному стані.