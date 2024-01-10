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Магнитные бури сегодня – чего стоит остерегаться

10 января 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня - 10.01.2024
Девушка страдает от сильной головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В среду, 10 января, существенных магнитных бурь можно не опасаться. В общем, известно, что магнитосфера Земли находится преимущественно в спокойном состоянии.

Об этом говорится на сайте Meteoprog.

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Магнитные бури 10 января

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.

В последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С8. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

Солнечная активность на 10 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
  • Количество солнечных пятен — 69.

Как избежать негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях позволяют контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

буря

Чтобы избежать последствий для здоровья от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:

  • ложиться спать следует в 22:00 и вставать с кровати в 6:00-7:00 утра;
  • необходимо соблюдать четкий режим питания — обед должен быть между 12:00 и 14:00;
  • следует не злоупотреблять чрезмерным употреблением кофе — три порции в день будет многовато;
  • свой день следует начинать с 10-минутной зарядки и заниматься спортом хотя бы 1-2 раза в неделю;
  • также следует уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать здоровый режим дня;
  • уделить больше времени отдыху и откажитесь от изнурительных дел.

Напомним, что 9 января в Украине существовала умеренная вероятность магнитных бурь . Известно, что магнитосфера Земли находится в основном в спокойном состоянии.

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