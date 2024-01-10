Магнитные бури сегодня - 10.01.2024

Магнитные бури сегодня – чего стоит остерегаться
В среду, 10 января, существенных магнитных бурь можно не опасаться. В общем, известно, что магнитосфера Земли находится преимущественно в спокойном состоянии.
Об этом говорится на сайте Meteoprog.
Магнитные бури 10 января
За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне.
В последние сутки на Солнце произошло девять вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С8. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Солнечная активность на 10 января
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.
- Количество солнечных пятен — 69.
Как избежать негативного воздействия магнитных бурь
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях позволяют контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Чтобы избежать последствий для здоровья от воздействия магнитных бурь, соблюдайте следующие рекомендации:
- ложиться спать следует в 22:00 и вставать с кровати в 6:00-7:00 утра;
- необходимо соблюдать четкий режим питания — обед должен быть между 12:00 и 14:00;
- следует не злоупотреблять чрезмерным употреблением кофе — три порции в день будет многовато;
- свой день следует начинать с 10-минутной зарядки и заниматься спортом хотя бы 1-2 раза в неделю;
- также следует уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать здоровый режим дня;
- уделить больше времени отдыху и откажитесь от изнурительных дел.
Напомним, что 9 января в Украине существовала умеренная вероятность магнитных бурь . Известно, что магнитосфера Земли находится в основном в спокойном состоянии.
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