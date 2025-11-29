Магнітні бурі 29 листопада — чого очікувати метеозалежним

Магнітні бурі сьогодні — до чого готуватися метеозалежним
У суботу, 29 листопада, сильних магнітних бур не прогнозується. Однак геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня.
Про це інформує Meteoprog.
Магнітні бурі 29 листопада
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С. Зазначимо, що такі спалахи практично не впливають на Землю.
Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
Сонячна активність на 29 листопада
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
- Кількість сонячних плям — 22.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Магнітні бурі можуть негативно позначатися на самопочутті людини. Попередні повідомлення про геомагнітні коливання дозволяють знизити ризики серцево-судинних і нервових проблем під час активності Сонця. Основні можливі наслідки магнітних бур:
- порушення роботи серцево-судинної системи;
- вплив на нервову систему та емоційний стан;
- проблеми зі сном;
- ослаблення імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома та слабкість.
