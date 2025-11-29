Відео
Магнітні бурі сьогодні — до чого готуватися метеозалежним

29 листопада 2025 15:27
Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 29 листопада — чого очікувати метеозалежним
Дівчина тримається за голову через сильний біль. Ілюстративне фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

У суботу, 29 листопада, сильних магнітних бур не прогнозується. Однак геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня.

Про це інформує Meteoprog.

Магнітні бурі 29 листопада
Дівчина тримається за голову через погане самопочуття. Ілюстративне фото: Freepik

Магнітні бурі 29 листопада

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С. Зазначимо, що такі спалахи практично не впливають на Землю.

Очікується, що в суботу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу. 

Сонячна активність на 29 листопада

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 10%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%;
  • Кількість сонячних плям — 22.
Магнітні бурі 29 листопада
У дівчини паморочиться голова через магнітні бурі. Ілюстративне фото: Freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть негативно позначатися на самопочутті людини. Попередні повідомлення про геомагнітні коливання дозволяють знизити ризики серцево-судинних і нервових проблем під час активності Сонця. Основні можливі наслідки магнітних бур: 

  • порушення роботи серцево-судинної системи;
  • вплив на нервову систему та емоційний стан;
  • проблеми зі сном;
  • ослаблення імунітету;
  • загострення хронічних захворювань;
  • підвищена втома та слабкість.

Раніше синоптики спрогнозували, коли в Україну прийде повноцінна зима зі снігом і морозами.

Також синоптики розповіли, яким очікується грудень в Україні та чи варто чекати снігопадів у перший місяць зими.

магнітні бурі прогнози головний біль метеозалежність погане самопочуття
16:40 Сибіга відповів, що стоїть за нічними ударами Росії по Києву

