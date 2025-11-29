Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Погода arrow Магнитные бури сегодня — к чему готовиться метеозависимым arrow

Магнитные бури сегодня — к чему готовиться метеозависимым

29 ноября 2025 15:27
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 29 ноября — чего ожидать метеозависимым
Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В субботу, 29 ноября, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Однако геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня.

Об этом информирует Meteoprog.

Реклама
Читайте также:
Магнітні бурі 29 листопада
Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 29 ноября

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли девять вспышек класса С. Отметим, что такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 29 ноября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 22.
Магнітні бурі 29 листопада
У девушки кружится голова из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии человека. Предварительные сообщения о геомагнитных колебаниях позволяют снизить риски сердечно-сосудистых и нервных проблем во время активности Солнца. Основные возможные последствия магнитных бурь:

  • нарушение работы сердечно-сосудистой системы;
  • влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;
  • проблемы со сном;
  • ослабление иммунитета;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышенная усталость и слабость.

Ранее синоптики спрогнозировали, когда в Украину придет полноценная зима со снегом и морозами.

Также синоптики рассказали, каким ожидается декабрь в Украине и стоит ли ждать снегопадов в первый месяц зимы.

магнитные бури прогнозы головная боль метеозависимость плохое самочувствие
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:43 Услышала над собой ракету — жительница Киева об атаке России

18:36 Ермак сделал заявление после увольнения из Офиса президента

18:33 Разворачивают на границе — Румыния ввела новые требования

18:13 Первая в Украине платная дорога — где хотят построить

17:55 В Запорожской области прогремели взрывы — что известно

Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE - 80x80

Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

17:55 Харьковчанам стоит быть внимательными — какая погода будет завтра

17:46 На Одесчине переименовали громады — что еще изменилось в области

17:35 Эти овощи могут подорожать до 15% — что будет с ценами в декабре

17:33 Зеленский обсудил с Федоровым цифровые антикоррупционные проекты

17:31 Проверка средств при покупке жилья — какие документы должны быть

18:43 Услышала над собой ракету — жительница Киева об атаке России

18:36 Ермак сделал заявление после увольнения из Офиса президента

18:33 Разворачивают на границе — Румыния ввела новые требования

18:13 Первая в Украине платная дорога — где хотят построить

17:55 В Запорожской области прогремели взрывы — что известно

Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE - 80x80

Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

17:55 Харьковчанам стоит быть внимательными — какая погода будет завтра

17:46 На Одесчине переименовали громады — что еще изменилось в области

17:35 Эти овощи могут подорожать до 15% — что будет с ценами в декабре

17:33 Зеленский обсудил с Федоровым цифровые антикоррупционные проекты

17:31 Проверка средств при покупке жилья — какие документы должны быть

22:32 Отмена правил эксплуатации пляжей в Одессе — чем это грозит

27 ноября

22:33 Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

08:04 Мирный план Трампа — возможность компромисса или путь капитуляции

25 ноября

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

22 ноября

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

21 ноября

22:33 Цены на продукты зимой 2026 года — какие риски видят экономисты

20 ноября

19:48 Осенние цены на Новом базаре в Одессе — обзор от овощей до мяса

06:33 Цены на продукты снова вырастут — готовы ли к этому одесситы

19 ноября

22:33 Пытки, страх и флешбеки — рассказ пленного из Херсона

Text

21:06 Коррупция и увеличение зарплат — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

18:24 США готовят предложение Украине по территориям — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 США передали "мирный план" Кремлю — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленский назвал задачи Украины для мира — эфир Ранок.LIVE

27 ноября
Text

18:09 Украина и Британия подписали договор о дронах — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Новые правила для украинцев 60+ — что изменится с 1 января 2026

16 ноября 2025

11:00 Сколько наличных разрешается хранить дома в Германии

22 ноября 2025

20:08 Каждый владелец квартиры должен иметь эту бумагу — что проверить

23 ноября 2025

10:50 Аренда квартиры — может ли наниматель отсудить жилье у владельца

26 ноября 2025

18:40 Ваш цветок по дате рождения — расскажет все о характере

21 ноября 2025

04:35 Нужно разрешение соседа — что запрещено делать на своем участке

18 ноября 2025

06:35 Не всем нужно ждать индексацию — кому повысят пенсию раньше

13:56Произошел масштабный сбой в работе интернет-сервисов — причина

26 ноября 2025

15:50 Выплаты в ВСУ — максимальные и минимальные суммы с 1 декабря

22 ноября 2025

19:15 Без проблем на границе не обойдется — сколько наличных надо иметь

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации