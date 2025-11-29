Магнитные бури 29 ноября — чего ожидать метеозависимым

Девушка держится за голову из-за сильной боли. Иллюстративное фото: Freepik

В субботу, 29 ноября, сильных магнитных бурь не прогнозируется. Однако геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня.

Об этом информирует Meteoprog.

Девушка держится за голову из-за плохого самочувствия. Иллюстративное фото: Freepik

Магнитные бури 29 ноября

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли девять вспышек класса С. Отметим, что такие вспышки практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 29 ноября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 22.

У девушки кружится голова из-за магнитных бурь. Иллюстративное фото: Freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии человека. Предварительные сообщения о геомагнитных колебаниях позволяют снизить риски сердечно-сосудистых и нервных проблем во время активности Солнца. Основные возможные последствия магнитных бурь:

нарушение работы сердечно-сосудистой системы;

влияние на нервную систему и эмоциональное состояние;

проблемы со сном;

ослабление иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость и слабость.

