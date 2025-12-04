Магнітні бурі 4 грудня — до чого готуватися метеозалежним

У жінки болить голова. Фото ілюстративне: Pexels

У четвер, 4 вересня, сильних магнітних бур не прогнозується. Наразі сонячна активність залишалась низькою. На Сонці зафіксували шість спалахів класу С, які не становлять суттєвої загрози для Землі.

Про це повідомили синоптики Meteoprog.

Магнітні бурі 4 грудня

Попри загалом спокійну ситуацію, у четвер можливі незначні коливання геомагнітного поля — від спокійного до нестабільного рівня. Експерти зазначають, що ймовірність спалаху X-класу залишається невеликою, хоча повністю її виключати не можна.

Сонячна активність на 4 вересня:

Можливість малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 15%

Кількість сонячних плям – 62.

Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Завчасні попередження дозволяють групам ризику краще контролювати стан здоров’я у періоди підвищеної сонячної активності.

Нагадаємо, раніше синоптики розкрили, коли в грудні будуть сильні магнітні бурі.

А до цього стало відомо прогноз погоди в Україні на тиждень та назвали регіони, де буде потепління.