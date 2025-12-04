Відео
Магнітні бурі сьогодні — до чого готуватися метеозалежним

4 грудня 2025 15:36
Анастасія Писаненко - редактор
Магнітні бурі 4 грудня — до чого готуватися метеозалежним
У жінки болить голова. Фото ілюстративне: Pexels
Анастасія Писаненко - редактор

У четвер, 4 вересня, сильних магнітних бур не прогнозується. Наразі сонячна активність залишалась низькою. На Сонці зафіксували шість спалахів класу С, які не становлять суттєвої загрози для Землі.

Про це повідомили синоптики Meteoprog.

Магнітні бурі 4 грудня 

Попри загалом спокійну ситуацію, у четвер можливі незначні коливання геомагнітного поля — від спокійного до нестабільного рівня. Експерти зазначають, що ймовірність спалаху X-класу залишається невеликою, хоча повністю її виключати не можна.

Магнітні бурі сьогодні — до чого готуватися метеозалежним - фото 1
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

 Сонячна активність на 4 вересня:

  •     Можливість малого геомагнітного шторму – 5%
  •     Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  •     Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 55%
  •     Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 15%
  •     Кількість сонячних плям – 62.

Фахівці нагадують, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Завчасні попередження дозволяють групам ризику краще контролювати стан здоров’я у періоди підвищеної сонячної активності.

Нагадаємо, раніше синоптики розкрили, коли в грудні будуть сильні магнітні бурі.

А до цього стало відомо прогноз погоди в Україні на тиждень та назвали регіони, де буде потепління. 

15:37 Зеленський провів переговори із президентом Кіпру — що обговорили

15:36 Магнітні бурі сьогодні — до чого готуватися метеозалежним

15:30 Проїзд до Молдови ускладнено — яка ситуація на трасі Одеса-Рені

15:25 Онлайн-сплата штрафу ТЦК — коли це можна зробити

15:06 Мир з РФ неможливий без повернення викрадених дітей — Стефанішина

РФ не має здобути території — як сенатори реагують на переговори - 80x80

РФ не має здобути території — як сенатори реагують на переговори

15:05 Сухостій на березі річки — чи можна рубати на дрова у 2025 році

14:52 У Генштабі прокоментували заяви РФ про захоплення Добропілля

14:52 Трагедія на Троїцькій — 6 років невідомості та судових тяганин

14:52 ТОП-запити в Google у 2025 році — що цікавило українців

14:44 Київрада змінила бюджет — на що депутати отримають 600 млн грн

