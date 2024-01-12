Магнітні бурі сьогодні — до чого готуватися українцям
У пёятницю, 12 січня, українцям не варто непокоътися щодо магнітних бур. Магнітосфера Землі в цілому перебуває переважно в спокійному стані.
Про це йдеться на сайті Meteoprog.
Магнітні бурі 12 січня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на помірному рівні. За добу, що минула, на Сонці сталося 10 спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М1. Такі спалахи не надто впливають на Землю.
Очікується, що в п'ятницю, 12 січня, геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з імовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 12 січня
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
- Кількість сонячних плям — 69.
Як уникнути негативного впливу магнітних бур
Магнітні бурі здатні негативно позначатися на самопочутті людини. Проінформованість щодо магнітних був дає можливість контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Щоб уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних бур, варто дотримуватися наступних рекомендацій:
- лягати спати варто о 22:00 і прокидатися о 6:00-7:00 ранку;
- варто створити чіткий режим харчування — обід має бути між 12:00 та 14:00;
- не пити надто багато кави — не більше двох порцій;
- вранці треба робити 10-хвилинну зарядку та займатися спортом щонайменше 1-2 рази на тиждень;
- також треба знизити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися здорового режиму дня;
- приділити більше часу відпочинку та відмовтеся від виснажливих справ.
Раніше ми повідомляли, що у четвер, 11 січня, українцям не варто остерігатися суттєвих магнітних бур. Магнітосфера Землі загалом перебуває переважно в спокійному стані.
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