Магнітні бурі сьогодні — до чого готуватися українцям

Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

У пёятницю, 12 січня, українцям не варто непокоътися щодо магнітних бур. Магнітосфера Землі в цілому перебуває переважно в спокійному стані.

Про це йдеться на сайті Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність перебувала на помірному рівні. За добу, що минула, на Сонці сталося 10 спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М1. Такі спалахи не надто впливають на Землю.

Очікується, що в п'ятницю, 12 січня, геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою з імовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 12 січня

Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 69.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі здатні негативно позначатися на самопочутті людини. Проінформованість щодо магнітних був дає можливість контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Щоб уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних бур, варто дотримуватися наступних рекомендацій:

лягати спати варто о 22:00 і прокидатися о 6:00-7:00 ранку;

варто створити чіткий режим харчування — обід має бути між 12:00 та 14:00;

не пити надто багато кави — не більше двох порцій;

вранці треба робити 10-хвилинну зарядку та займатися спортом щонайменше 1-2 рази на тиждень;

також треба знизити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися здорового режиму дня;

приділити більше часу відпочинку та відмовтеся від виснажливих справ.

Раніше ми повідомляли, що у четвер, 11 січня, українцям не варто остерігатися суттєвих магнітних бур. Магнітосфера Землі загалом перебуває переважно в спокійному стані.