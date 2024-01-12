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Магнитные бури сегодня — к чему готовиться украинцам

12 января 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня — к чему готовиться украинцам
Женщина страдает от головных болей. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В пятницу, 12 января, украинцам не стоит беспокоиться по поводу магнитных бурь. Магнитосфера Земли в целом находится в основном в спокойном состоянии.

Об этом говорится на сайте Meteoprog.

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Магнитные бури 12 января

За последние 24 часа солнечная активность находилась на умеренном уровне. За прошедшие сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М1. Такие вспышки не сильно влияют на Землю.

Ожидается, что в пятницу, 12 января, геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 12 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
  • Количество солнечных пятен — 69.

Как избежать негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури способны отрицательно сказываться на самочувствии человека. Проинформированность о магнитных дает возможность контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

бури

Чтобы избежать последствий для здоровья от воздействия магнитных бурь, следует придерживаться следующих рекомендаций :

  • ложиться спать следует в 22:00 и просыпаться в 6:00-7:00 утра;
  • следует создать четкий режим питания – обед должен быть между 12:00 и 14:00;
  • не пить слишком много кофе – не больше двух порций;
  • утром нужно делать 10-минутную зарядку и заниматься спортом не менее 1-2 раз в неделю;
  • также нужно снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать здоровый режим дня;
  • уделить больше времени отдыху и откажитесь от изнурительных дел.

Ранее мы сообщали, что в четверг, 11 января, украинцам не стоит опасаться существенных магнитных бурь. Магнитосфера Земли находится в основном в спокойном состоянии.

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Солнце
здоровье
магнитные бури
Украина

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