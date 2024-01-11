Магнітні бурі сьогодні — до чого мають приготуватися українці

Дівчина страждає від головного болю через магнітні бурі. Фото: freepik.com

У четвер, 11 січня, українцям не варто остерігатися суттєвих магнітних бур. Магнітосфера Землі загалом перебуває переважно в спокійному стані.

Про це йдеться на сайті Meteoprog.

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Магнітні бурі 11 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося 11 спалахів класу С. Максимальним з-поміж них був спалах С3. Такі спалахи вкрай мало не впливають на Землю.

В четвер, 11 січня, геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, скоріш за все, буде низькою. Можливі спалахи класу М.

Сонячна активність на 11 січня

Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.

Кількість сонячних плям — 73.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі здатні негативно позначатися на самопочутті людини. Проінформованість щодо магнітних був дає можливість контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Щоб уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних бур, варто прислухатися до наступних рекомендацій:

йти до ліжка варто о 22:00 і прокидатися о 6:00-7:00 ранку;

необхідно сформувати чіткий режим харчування — обід має бути між 12:00 та 14:00;

не зловживати таким напоєм, як кава — не більше двох порцій;

вранці треба робити 10-хвилинну зарядку та займатися спортом хоча б 1-2 рази на тиждень;

також необхідно зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися здорового режиму дня;

приділити більше часу відпочинку та відмовтеся від виснажливих справ.

Нагадаємо, що 10 січня, суттєвих магнітних бур можна не остерігатися. Загалом відомо, що магнітосфера Землі перебуває переважно в спокійному стані.