Магнітні бурі сьогодні — до чого мають приготуватися українці
У четвер, 11 січня, українцям не варто остерігатися суттєвих магнітних бур. Магнітосфера Землі загалом перебуває переважно в спокійному стані.
Про це йдеться на сайті Meteoprog.
Магнітні бурі 11 січня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося 11 спалахів класу С. Максимальним з-поміж них був спалах С3. Такі спалахи вкрай мало не впливають на Землю.
В четвер, 11 січня, геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, скоріш за все, буде низькою. Можливі спалахи класу М.
Сонячна активність на 11 січня
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
- Кількість сонячних плям — 73.
Як уникнути негативного впливу магнітних бур
Магнітні бурі здатні негативно позначатися на самопочутті людини. Проінформованість щодо магнітних був дає можливість контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.
Щоб уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних бур, варто прислухатися до наступних рекомендацій:
- йти до ліжка варто о 22:00 і прокидатися о 6:00-7:00 ранку;
- необхідно сформувати чіткий режим харчування — обід має бути між 12:00 та 14:00;
- не зловживати таким напоєм, як кава — не більше двох порцій;
- вранці треба робити 10-хвилинну зарядку та займатися спортом хоча б 1-2 рази на тиждень;
- також необхідно зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися здорового режиму дня;
- приділити більше часу відпочинку та відмовтеся від виснажливих справ.
Нагадаємо, що 10 січня, суттєвих магнітних бур можна не остерігатися. Загалом відомо, що магнітосфера Землі перебуває переважно в спокійному стані.
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