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Магнітні бурі сьогодні — до чого мають приготуватися українці

11 січня 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні — до чого мають приготуватися українці
Дівчина страждає від головного болю через магнітні бурі. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

У четвер, 11 січня, українцям не варто остерігатися суттєвих магнітних бур. Магнітосфера Землі загалом перебуває переважно в спокійному стані. 

Про це йдеться на сайті Meteoprog.

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Магнітні бурі 11 січня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося 11 спалахів класу С. Максимальним з-поміж них був спалах С3. Такі спалахи вкрай мало не впливають на Землю.

В четвер, 11 січня, геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, скоріш за все, буде низькою. Можливі спалахи класу М.

Сонячна активність на 11 січня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 73.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур

Магнітні бурі здатні негативно позначатися на самопочутті людини. Проінформованість щодо магнітних був дає можливість контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

бурі

Щоб уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних бур, варто прислухатися до наступних рекомендацій:

  • йти до ліжка варто о 22:00 і прокидатися о 6:00-7:00 ранку;
  • необхідно сформувати чіткий режим харчування — обід має бути між 12:00 та 14:00;
  • не зловживати таким напоєм, як кава — не більше двох порцій;
  • вранці треба робити 10-хвилинну зарядку та займатися спортом хоча б 1-2 рази на тиждень;
  • також необхідно зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися здорового режиму дня;
  • приділити більше часу відпочинку та відмовтеся від виснажливих справ.

Нагадаємо, що 10 січня, суттєвих магнітних бур можна не остерігатися. Загалом відомо, що магнітосфера Землі перебуває переважно в спокійному стані. 

погода
здоров'я
магнітні бурі
Україна
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