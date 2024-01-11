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Магнитные бури сегодня – к чему должны приготовиться украинцы

11 января 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня – к чему должны приготовиться украинцы
Девушка страдает от головной боли из-за магнитных бурей. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В четверг, 11 января, украинцам не стоит опасаться существенных магнитных бурь. Магнитосфера Земли находится в основном в спокойном состоянии.

Об этом говорится на сайте Meteoprog.

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Магнитные бури 11 января

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С. Максимальной между ними была вспышка С3. Такие вспышки очень мало влияют на Землю.

В четверг, 11 января, геомагнитное поле будет спокойным уровнем. Солнечная активность, скорее всего, будет низкой. Возможны вспышки класса М.В.

Солнечная активность на 11 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%.
  • Количество солнечных пятен — 73.

Как избежать негативного воздействия магнитных бурь

Магнитные бури способны отрицательно сказываться на самочувствии человека. Проинформированность о магнитных дает возможность контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

бури

Чтобы избежать последствий для здоровья от воздействия магнитных бурь, следует прислушаться к следующим рекомендациям :

  • идти к постели следует в 22:00 и просыпаться в 6:00-7:00 утра;
  • необходимо сформировать четкий режим питания — обед должен быть между 12:00 и 14:00;
  • не злоупотреблять таким напитком, как кофе — не более двух порций;
  • утром нужно производить 10-минутную зарядку и заниматься спортом хотя бы 1-2 раза в неделю;
  • также необходимо уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать здоровый режим дня;
  • уделить больше времени отдыху и откажитесь от изнурительных дел.

Напомним, что 10 января, существенных магнитных бурь можно не опасаться. В общем, известно, что магнитосфера Земли находится преимущественно в спокойном состоянии.

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