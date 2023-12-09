Магнітні бурі у грудні 09.12.2023 сьогодні — що чекає на українців

Магнітні бурі сьогодні — яка небезпека для метеозалежних
Істотних магнітних бур в суботу, 9 грудня, не прогнозується. За день на Сонці зафіксували низьку активність. Також на нашому світилі виявили 10 спалахів класу С, найбільший із яких — С8,17.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 9 грудня
Астросиноптики повідомляють, що сьогодні, 9 грудня, магнітне поле Землі не вередуватиме. Є ймовірність низької активності на Сонці з можливими спалахами М-класу.
Сонячна активність на 9 грудня:
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- кількість сонячних плям — 39.
Як метеозалежним мінімізувати вплив магнітних бур на своє здоров'я
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — попереджають фахівці.
Під час магнітних бур лікарі радять дотримуватися таких рекомендацій:
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
- не зловживати кофеїном та алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися режиму дня;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- спати не менше 7-8 годин на добу.
Нагадаємо, що астросиноптики вже оприлюднили прогноз магнітних бур на грудень 2023 року. Так, відомо, чи буде Сонце прихильним до Землі в перший місяць зими.
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