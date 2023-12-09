Магнітні бурі у грудні 09.12.2023 сьогодні — що чекає на українців

Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Істотних магнітних бур в суботу, 9 грудня, не прогнозується. За день на Сонці зафіксували низьку активність. Також на нашому світилі виявили 10 спалахів класу С, найбільший із яких — С8,17.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 9 грудня

Астросиноптики повідомляють, що сьогодні, 9 грудня, магнітне поле Землі не вередуватиме. Є ймовірність низької активності на Сонці з можливими спалахами М-класу.

Прогноз магнітних бур на 9-13 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність на 9 грудня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

кількість сонячних плям — 39.

Як метеозалежним мінімізувати вплив магнітних бур на своє здоров'я

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — попереджають фахівці.

Жінці зле через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Під час магнітних бур лікарі радять дотримуватися таких рекомендацій:

регулярно та правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

не зловживати кофеїном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, що астросиноптики вже оприлюднили прогноз магнітних бур на грудень 2023 року. Так, відомо, чи буде Сонце прихильним до Землі в перший місяць зими.