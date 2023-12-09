Магнитные бури в декабре 09.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Существенных магнитных бурь в субботу, 9 декабря, не прогнозируется. За день на Солнце зафиксировали низкую активность. Также на нашем светиле обнаружили 10 вспышек класса С, наибольшая из которых — С8,17.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 9 декабря

Астросиноптики сообщают, что сегодня, 9 декабря, магнитное поле Земли не будет капризничать. Есть вероятность низкой активности на Солнце с возможными вспышками М-класса.

Прогноз магнитных бурь на 9-13 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 9 декабря:

вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 39.

Как метеозависимым минимизировать влияние магнитных бурь на свое здоровье

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — предупреждают специалисты.

Женщине плохо из-за влияния магнитных бурь. Фото: freepik.com

Во время магнитных бурь врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, что астросиноптики уже обнародовали прогноз магнитных бурь на декабрь 2023 года. Так, известно, будет ли Солнце благосклонным к Земле в первый месяц зимы.