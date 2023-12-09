Магнитные бури в декабре 09.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Магнитные бури сегодня — какая опасность для метеозависимых
Существенных магнитных бурь в субботу, 9 декабря, не прогнозируется. За день на Солнце зафиксировали низкую активность. Также на нашем светиле обнаружили 10 вспышек класса С, наибольшая из которых — С8,17.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 9 декабря
Астросиноптики сообщают, что сегодня, 9 декабря, магнитное поле Земли не будет капризничать. Есть вероятность низкой активности на Солнце с возможными вспышками М-класса.
Солнечная активность на 9 декабря:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 39.
Как метеозависимым минимизировать влияние магнитных бурь на свое здоровье
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — предупреждают специалисты.
Во время магнитных бурь врачи советуют придерживаться следующих рекомендаций:
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, что астросиноптики уже обнародовали прогноз магнитных бурь на декабрь 2023 года. Так, известно, будет ли Солнце благосклонным к Земле в первый месяц зимы.
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