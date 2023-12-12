Магнітні бурі у грудні 12.12.2023 сьогодні — що чекає на українців

Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Істотних магнітних бур у вівторок, 12 грудня, українцям не слід чекати. За день активність на Сонці спостерігалася помірною із 13 спалахами С-класу та одним спалахом класу М1,41. Сьогодні є ймовірність спалахів Х-класу, що є небезпечними.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 грудня

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,41 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм", — попереджають астросиноптики.

Прогноз магнітних бур на 12-15 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Повідомляється, що сьогодні, 12 грудня, магнітне поле Землі перебуватиме від спокійного до нестабільного рівня. На Сонці є ймовірність низької активності з можливими спалахами Х-класу.

Сонячна активність на 12 грудня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 40.

Чим небезпечні спалахи Х-класу для Землі

Зазначимо, що спалахи класу Х є найпотужнішими серед усіх сонячних спалахів, які можуть впливати на роботу супутників, електричних систем, а також на земну атмосферу.

Сильний спалах на Сонці, вигляд із космосу. Фото: NASA

На Землі можна відчути вплив сонячних спалахів класу Х через зміну роботи супутників та систем зв'язку, а також через зростання активності на північних та південних полярних сяйвах.

Як метеозалежні можуть зменшити вплив магнітних бур на своє здоров'я

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — повідомляють фахівці.

Дівчині зле через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Тому в період активності магнітних бур, слід дотримуватися таких дій:

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

не зловживати кофеїном та алкоголем;

регулярно та правильно харчуватися;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, що астросиноптики вже оприлюднили прогноз магнітних бур на грудень 2023 року. Так, відомо, чи буде Сонце прихильним до Землі в перший місяць зими.