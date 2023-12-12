Магнитные бури в декабре 12.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Магнитные бури сегодня — какая опасность для метеозависимых
Существенных магнитных бурь во вторник, 12 декабря, украинцам не следует ждать. За день активность на Солнце наблюдалась умеренной с 13 вспышками С-класса и одной вспышкой класса М1,41. Сегодня есть вероятность вспышек Х-класса, что являются опасными.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 12 декабря
"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,41 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм", — предупреждают астросиноптики.
Сообщается, что сегодня, 12 декабря, магнитное поле Земли будет находиться от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками Х-класса.
Солнечная активность на 12 декабря:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- количество солнечных пятен — 40.
Чем опасны вспышки Х-класса для Земли
Отметим, что вспышки класса Х являются мощными среди всех солнечных вспышек, которые могут влиять на работу спутников, электрических систем, а также на земную атмосферу.
На Земле можно ощутить влияние солнечных вспышек класса Х из-за смены работы спутников и систем связи, а также из-за роста активности на северных и южных полярных сияниях.
Как метеозависимые могут уменьшить влияние магнитных бурь на свое здоровье
"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — сообщают специалисты.
Поэтому в период активности магнитных бурь следует соблюдать следующие действия:
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
- регулярно и правильно питаться;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- спать не менее 7-8 часов в сутки.
Напомним, что астросиноптики уже обнародовали прогноз магнитных бурь на декабрь 2023 года. Так, известно, будет ли Солнце благосклонным к Земле в первый месяц зимы.
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