Магнитные бури в декабре 12.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Существенных магнитных бурь во вторник, 12 декабря, украинцам не следует ждать. За день активность на Солнце наблюдалась умеренной с 13 вспышками С-класса и одной вспышкой класса М1,41. Сегодня есть вероятность вспышек Х-класса, что являются опасными.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 12 декабря

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,41 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм", — предупреждают астросиноптики.

Прогноз магнитных бурь на 12-15 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Сообщается, что сегодня, 12 декабря, магнитное поле Земли будет находиться от спокойного до нестабильного уровня. На Солнце есть вероятность низкой активности с возможными вспышками Х-класса.

Солнечная активность на 12 декабря:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 40.

Чем опасны вспышки Х-класса для Земли

Отметим, что вспышки класса Х являются мощными среди всех солнечных вспышек, которые могут влиять на работу спутников, электрических систем, а также на земную атмосферу.

Сильная вспышка на Солнце, вид из космоса. Фото: NASA

На Земле можно ощутить влияние солнечных вспышек класса Х из-за смены работы спутников и систем связи, а также из-за роста активности на северных и южных полярных сияниях.

Как метеозависимые могут уменьшить влияние магнитных бурь на свое здоровье

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — сообщают специалисты.

Девушке плохо из-за влияния магнитных бурь. Фото: freepik.com

Поэтому в период активности магнитных бурь следует соблюдать следующие действия:

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

регулярно и правильно питаться;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, что астросиноптики уже обнародовали прогноз магнитных бурь на декабрь 2023 года. Так, известно, будет ли Солнце благосклонным к Земле в первый месяц зимы.