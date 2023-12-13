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Магнітні бурі сьогодні — яка небезпека для метеозалежних

13 грудня 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у грудні 13.12.2023 сьогодні — що чекає на українців
Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Значні магнітні бурі в середу, 13 грудня, не передбачаються. Упродовж дня активність на Сонці була низькою, також вдалося зафіксувати сім спалахів С-класу, максимальний із яких — С9,07, що практично не має впливу на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Зазначається, що сьогодні, 13 грудня, магнітне поле нашої планети не вередуватиме — буде від спокійного до активного рівня. Також на Сонці є вірогідність низької активності з ймовірністю спалахів класу М.

Прогноз магнітних бур на 13-17 грудня 2023 року від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 13-17 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність на 13 грудня:

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • кількість сонячних плям — 24.

Як вберегтися від впливу магнітних бур метеозалежним

Астросиноптики наголошують, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей.

"Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні.

Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур
Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур. Фото: freepik.com

Лікарі радять дотримуватися низки рекомендацій, щоб мінімізувати вплив магнітних бур під час їх активності. Йдеться про таке:

  • спати не менше 7-8 годин на добу;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися режиму дня;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • не зловживати кофеїном та алкоголем;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль.

Нагадаємо, що астросиноптики вже оприлюднили прогноз магнітних бур на грудень 2023 року. Так, відомо, чи буде Сонце прихильним до Землі в перший місяць зими.

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