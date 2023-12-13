Магнитные бури в декабре 13.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Магнитные бури сегодня — какая опасность для метеозависимых
Значительные магнитные бури в среду, 13 декабря, не предусматриваются. В течение дня активность на Солнце была низкой, также удалось зафиксировать семь вспышек С-класса, максимальная из которых — С9,07, что практически не оказывает влияния на Землю.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 13 декабря
Отмечается, что сегодня, 13 декабря, магнитное поле нашей планеты не будет капризничать — будет от спокойного до активного уровня. Также на Солнце имеется вероятность низкой активности с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 13 декабря:
- вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- количество солнечных пятен — 24.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым
Астросиноптики отмечают, что магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей.
"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении.
Врачи советуют придерживаться ряда рекомендаций, чтобы минимизировать влияние магнитных бурь во время их активности. Речь идет о следующем:
- спать не менее 7-8 часов в сутки;
- регулярно и правильно питаться;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- не злоупотреблять кофеином и алкоголем;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий.
Напомним, что астросиноптики уже обнародовали прогноз магнитных бурь на декабрь 2023 года. Так, известно, будет ли Солнце благосклонным к Земле в первый месяц зимы.
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