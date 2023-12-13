Магнитные бури в декабре 13.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Значительные магнитные бури в среду, 13 декабря, не предусматриваются. В течение дня активность на Солнце была низкой, также удалось зафиксировать семь вспышек С-класса, максимальная из которых — С9,07, что практически не оказывает влияния на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Отмечается, что сегодня, 13 декабря, магнитное поле нашей планеты не будет капризничать — будет от спокойного до активного уровня. Также на Солнце имеется вероятность низкой активности с вероятностью вспышек класса М.

Прогноз магнитных бурь на 13-17 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 13 декабря:

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

количество солнечных пятен — 24.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым

Астросиноптики отмечают, что магнитные бури могут оказать негативное влияние на здоровье людей.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении.

Девушка страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Фото: freepik.com

Врачи советуют придерживаться ряда рекомендаций, чтобы минимизировать влияние магнитных бурь во время их активности. Речь идет о следующем:

спать не менее 7-8 часов в сутки;

регулярно и правильно питаться;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать режим дня;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

не злоупотреблять кофеином и алкоголем;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий.

Напомним, что астросиноптики уже обнародовали прогноз магнитных бурь на декабрь 2023 года. Так, известно, будет ли Солнце благосклонным к Земле в первый месяц зимы.