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Магнітні бурі сьогодні — яка небезпека для метеозалежних

6 січня 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні - 06.01.2024
Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 6 січня, в Україні не очікуються магнітні бурі. Відомо, що магнітосфера Землі наразі перебуває переважно в спокійному стані. Водночас сонячна активність зберігається на помірному рівні.

Про це йдеться на сайті Meteoprog.

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Очікується, що в суботу, 6 січня, геомагнітне поле буде спокійного рівня.

"Сонячна активність очікується помірною, з імовірністю спалахів М-класу", — йдеться у повідомленні.

Сонячна активність на 6 січня

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%.
  • Кількість сонячних плям — 35.

Як уникнути негативного впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть негативно впливати на людей з метеозалежністю, людей похилого віку, вагітних жінок та людей із хронічними захворюваннями.

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Аби уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:

  • краще лягати спати не пізніше 22:00 і прокидатися о 6:00-7:00 ранку.
  • регулярно та збалансовано харчуйтеся — обід має бути між 12:00 та 14:00.
  • краще утриматися від надмірного вживання кави — не більше двох порцій на день.
  • варто почати свій день з 10-хвилинної зарядки та займатися спортом хоча б 1-2 рази на тиждень.
  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуйтеся здорового режиму дня;
  • приділіть більше часу відпочинку та відмовтеся від виснажливих справ.

Нагадаємо, що 5 січня магнітосфера Землі перебувала переважно в спокійному стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Найбільшою сонячною подією періоду стала подія С3.

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