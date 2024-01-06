Магнітні бурі сьогодні - 06.01.2024

Магнітні бурі сьогодні — яка небезпека для метеозалежних
Сьогодні, 6 січня, в Україні не очікуються магнітні бурі. Відомо, що магнітосфера Землі наразі перебуває переважно в спокійному стані. Водночас сонячна активність зберігається на помірному рівні.
Про це йдеться на сайті Meteoprog.
Магнітні бурі 6 січня
Очікується, що в суботу, 6 січня, геомагнітне поле буде спокійного рівня.
"Сонячна активність очікується помірною, з імовірністю спалахів М-класу", — йдеться у повідомленні.
Сонячна активність на 6 січня
- Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%
- Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%.
- Кількість сонячних плям — 35.
Як уникнути негативного впливу магнітних бур метеозалежним
Магнітні бурі можуть негативно впливати на людей з метеозалежністю, людей похилого віку, вагітних жінок та людей із хронічними захворюваннями.
Аби уникнути наслідків для здоров'я від впливу магнітних бур, дотримуйтеся таких рекомендацій:
- краще лягати спати не пізніше 22:00 і прокидатися о 6:00-7:00 ранку.
- регулярно та збалансовано харчуйтеся — обід має бути між 12:00 та 14:00.
- краще утриматися від надмірного вживання кави — не більше двох порцій на день.
- варто почати свій день з 10-хвилинної зарядки та займатися спортом хоча б 1-2 рази на тиждень.
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуйтеся здорового режиму дня;
- приділіть більше часу відпочинку та відмовтеся від виснажливих справ.
Нагадаємо, що 5 січня магнітосфера Землі перебувала переважно в спокійному стані. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Найбільшою сонячною подією періоду стала подія С3.
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