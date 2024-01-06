Магнитные бури сегодня - 06.01.2024

Магнитные бури сегодня — какая опасность для метеозависимых
Сегодня, 6 января, в Украине не ожидаются магнитные бури. Известно, что магнитосфера Земли находится в основном в спокойном состоянии. В то же время солнечная активность сохраняется на умеренном уровне.
Об этом говорится на сайте Meteoprog.
Магнитные бури 6 января
Ожидается, что в субботу 6 января геомагнитное поле будет спокойного уровня.
"Солнечная активность ожидается умеренной с вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 6 января
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%.
- Количество солнечных пятен — 35.
Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут негативно влиять на людей с метеозависимостью, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.
Чтобы избежать последствий для здоровья от воздействия магнитных бурь, следуйте следующим рекомендациям:
- лучше ложиться спать не позже 22:00 и просыпаться в 6:00-7:00 утра.
- регулярно и сбалансированно питайтесь — обед должен быть между 12:00 и 14:00.
- лучше воздержаться от чрезмерного употребления кофе — не более двух порций в день.
- следует начать свой день с 10-минутной зарядки и заниматься спортом хотя бы 1-2 раза в неделю.
- уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдайте здоровый режим дня;
- уделите больше времени отдыху и откажитесь от изнурительных дел.
Напомним, что 5 января магнитосфера Земли была преимущественно в спокойном состоянии. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие С3.
Читайте Новини.LIVE!