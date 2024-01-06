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Магнитные бури сегодня — какая опасность для метеозависимых

6 января 2024 06:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня - 06.01.2024
Девушка страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Сегодня, 6 января, в Украине не ожидаются магнитные бури. Известно, что магнитосфера Земли находится в основном в спокойном состоянии. В то же время солнечная активность сохраняется на умеренном уровне.

Об этом говорится на сайте Meteoprog.

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Ожидается, что в субботу 6 января геомагнитное поле будет спокойного уровня.

"Солнечная активность ожидается умеренной с вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении.

Солнечная активность на 6 января

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%.
  • Количество солнечных пятен — 35.

Как избежать негативного влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут негативно влиять на людей с метеозависимостью, пожилых людей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями.

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Чтобы избежать последствий для здоровья от воздействия магнитных бурь, следуйте следующим рекомендациям:

  • лучше ложиться спать не позже 22:00 и просыпаться в 6:00-7:00 утра.
  • регулярно и сбалансированно питайтесь — обед должен быть между 12:00 и 14:00.
  • лучше воздержаться от чрезмерного употребления кофе — не более двух порций в день.
  • следует начать свой день с 10-минутной зарядки и заниматься спортом хотя бы 1-2 раза в неделю.
  • уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдайте здоровый режим дня;
  • уделите больше времени отдыху и откажитесь от изнурительных дел.

Напомним, что 5 января магнитосфера Земли была преимущественно в спокойном состоянии. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. Самым большим солнечным событием периода стало событие С3.

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