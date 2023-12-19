Магнітні бурі сьогодні — яка загроза для метеозалежних

Жінка страждає від наслідків магнітних бур. Фото: Freepik.

Магнітні бурі, у вівторок, 19 грудня, будуть несуттєвими. Магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За цей час сталися вісім спалахів класу С та один спалах класу М1,14.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 19 грудня

Геомагнітне поле 19 грудня коливатиметься від спокійного до активного рівня.

"Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалахів М-класу. Спалах М1,14 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Сонячна активність, ймовірно, буде низькою із невеликою ймовірністю спалахів М-класу", — йдеться в повідомленні.

Прогноз магнітних бур на 16-20 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність на 19 грудня:

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 41%.

Як вберегтися від впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть зашкодити здоров'ю метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

"Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пояснюють астросиноптики.

Жінка страждає від наслідків магнітних бур. Фото: Freepik

Тому, якщо ви маєте один із таких симптомів, як підвищений або знижений тиск, сонливість і слабкість, головний біль чи запаморочення, слід дотримуватися простих дій:

дотримуватися нормального режиму дня;

більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;

регулярно та правильно харчуватися;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

висипатися — спати не менше 7-8 годин.

Нагадаємо, за останню добу відбулося дев'ять спалахів класу C, максимальним з яких став спалах класу C8.38. Вони практично не впливають на Землю.