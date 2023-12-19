Магнитные бури сегодня — какая угроза для метеозависимых

Женщина страдает последствиями магнитных бурь. Фото: Freepik.

Магнитные бури во вторник, 19 декабря, будут несущественными. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За это время произошло восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М1,14.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Геомагнитное поле 19 декабря будет колебаться от спокойного до активного уровня.

"Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса. Вспышка М1,14 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении.

Прогноз магнитных бурь на 16-20 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 19 декабря:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 41%.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут нанести ущерб здоровью метеозависимых, людей почтенного возраста, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений" , — объясняют астросиноптики.

Женщина страдает последствиями магнитных бурь. Фото: Freepik

Поэтому, если у вас один из таких симптомов, как повышенное или пониженное давление , сонливость и слабость , головная боль или головокружение, следует придерживаться простых действий:

соблюдать нормальный режим дня;

больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;

регулярно и правильно питаться;

больше гулять и получать хорошие эмоции;

высыпаться — спать не менее 7-8 часов.

Напомним, за последние сутки произошло девять вспышек класса C, максимальной из которых стала вспышка класса C8.38. Они практически не влияют на Землю.