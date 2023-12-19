Магнитные бури сегодня — какая угроза для метеозависимых
Магнитные бури во вторник, 19 декабря, будут несущественными. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За это время произошло восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М1,14.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 19 декабря
Геомагнитное поле 19 декабря будет колебаться от спокойного до активного уровня.
"Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса. Вспышка М1,14 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении.
Солнечная активность на 19 декабря:
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 41%.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым
Магнитные бури могут нанести ущерб здоровью метеозависимых, людей почтенного возраста, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.
"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений" , — объясняют астросиноптики.
Поэтому, если у вас один из таких симптомов, как повышенное или пониженное давление , сонливость и слабость , головная боль или головокружение, следует придерживаться простых действий:
- соблюдать нормальный режим дня;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
- регулярно и правильно питаться;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- высыпаться — спать не менее 7-8 часов.
Напомним, за последние сутки произошло девять вспышек класса C, максимальной из которых стала вспышка класса C8.38. Они практически не влияют на Землю.
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