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Магнитные бури сегодня — какая угроза для метеозависимых

19 декабря 2023 05:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Магнитные бури сегодня — какая угроза для метеозависимых
Женщина страдает последствиями магнитных бурь. Фото: Freepik.
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Магнитные бури во вторник, 19 декабря, будут несущественными. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии. За последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. За это время произошло восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М1,14.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Геомагнитное поле 19 декабря будет колебаться от спокойного до активного уровня.

"Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса. Вспышка М1,14 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Солнечная активность, вероятно, будет низкой с небольшой вероятностью вспышек М-класса", — говорится в сообщении. 

Прогноз магнитных бурь на 16-20 декабря 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 16-20 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 19 декабря:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 41%.

Как уберечься от воздействия магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут нанести ущерб здоровью метеозависимых, людей почтенного возраста, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений" , — объясняют астросиноптики.

Photo business woman headache a stress with thinking red glow or overlay for burnout at finance job accountant employee bolest and tired with fail depressed and fatigue with pressure at modern office
Женщина страдает последствиями магнитных бурь. Фото: Freepik

Поэтому, если у вас один из таких симптомов, как повышенное или пониженное давление , сонливость и слабость , головная боль или головокружение, следует придерживаться простых действий:

  • соблюдать нормальный режим дня;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • высыпаться — спать не менее 7-8 часов.

Напомним, за последние сутки произошло девять вспышек класса C, максимальной из которых стала вспышка класса C8.38. Они практически не влияют на Землю.

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