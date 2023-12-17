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Магнітні бурі сьогодні — метеозалежні знову в небезпеці через сильний шторм на Сонці

17 грудня 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі у грудні 17.12.2023 сьогодні — що чекає на українців
Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі в неділю, 17 грудня, продовжують доймати землян. Так, на нашій планеті очікується слабка буря рівня G1, що становить небезпеку для метеозалежних. За добу вдалося зафіксувати низьку сонячну активність із 14 спалахами С-класу, найбільший із яких — С5,5.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 17 грудня

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", — нагадують астросиноптики.

Прогноз магнітних бур на 13-23 грудня 2023 року від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 13-23 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

За прогнозом, сьогодні, 17 грудня, магнітне поле Землі сильно штормитиме. Є ймовірність помірної сонячної активності з можливістю спалахів Х-класу.

Прогноз магнітних бур на 17-21 грудня 2023 року від Meteoagent
Прогноз магнітних бур на 17-21 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Як метеозалежним уникнути впливу магнітних бур

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні астросиноптиків.

Якщо страждаєте від таких симптомів, як підвищений або знижений тиск, сонливість і слабкість, головний біль чи запаморочення, дотримуйтесь таких дій:

  • зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
  • не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;
  • дотримуйтеся нормального режиму дня;
  • більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль;
  • регулярно та правильно харчуйтеся;
  • більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;
  • висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин.
Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур
Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що вчені помітили найпотужніший спалах на Сонці за останні шість років. Викид від спалаху зачепить Землю, що є наслідком дуже сильних магнітних бур.

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