Магнітні бурі у грудні 17.12.2023 сьогодні — що чекає на українців

Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Магнітні бурі в неділю, 17 грудня, продовжують доймати землян. Так, на нашій планеті очікується слабка буря рівня G1, що становить небезпеку для метеозалежних. За добу вдалося зафіксувати низьку сонячну активність із 14 спалахами С-класу, найбільший із яких — С5,5.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 17 грудня

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", — нагадують астросиноптики.

Прогноз магнітних бур на 13-23 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

За прогнозом, сьогодні, 17 грудня, магнітне поле Землі сильно штормитиме. Є ймовірність помірної сонячної активності з можливістю спалахів Х-класу.

Прогноз магнітних бур на 17-21 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Як метеозалежним уникнути впливу магнітних бур

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні астросиноптиків.

Якщо страждаєте від таких симптомів, як підвищений або знижений тиск, сонливість і слабкість, головний біль чи запаморочення, дотримуйтесь таких дій:

зменште фізичне та психоемоційне навантаження;

не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;

дотримуйтеся нормального режиму дня;

більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль;

регулярно та правильно харчуйтеся;

більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;

висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин.

Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур. Фото: freepik.com

Нагадаємо, що вчені помітили найпотужніший спалах на Сонці за останні шість років. Викид від спалаху зачепить Землю, що є наслідком дуже сильних магнітних бур.