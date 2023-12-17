Магнітні бурі у грудні 17.12.2023 сьогодні — що чекає на українців

Магнітні бурі сьогодні — метеозалежні знову в небезпеці через сильний шторм на Сонці
Магнітні бурі в неділю, 17 грудня, продовжують доймати землян. Так, на нашій планеті очікується слабка буря рівня G1, що становить небезпеку для метеозалежних. За добу вдалося зафіксувати низьку сонячну активність із 14 спалахами С-класу, найбільший із яких — С5,5.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 17 грудня
"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", — нагадують астросиноптики.
За прогнозом, сьогодні, 17 грудня, магнітне поле Землі сильно штормитиме. Є ймовірність помірної сонячної активності з можливістю спалахів Х-класу.
Як метеозалежним уникнути впливу магнітних бур
"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — йдеться в повідомленні астросиноптиків.
Якщо страждаєте від таких симптомів, як підвищений або знижений тиск, сонливість і слабкість, головний біль чи запаморочення, дотримуйтесь таких дій:
- зменште фізичне та психоемоційне навантаження;
- не зловживайте кофеїном, не пийте алкоголь;
- дотримуйтеся нормального режиму дня;
- більше відпочивайте та відмовтеся від справ, які потребують надмірних зусиль;
- регулярно та правильно харчуйтеся;
- більше гуляйте й отримуйте хороші емоції;
- висипайтеся — спіть не менше 7-8 годин.
Нагадаємо, що вчені помітили найпотужніший спалах на Сонці за останні шість років. Викид від спалаху зачепить Землю, що є наслідком дуже сильних магнітних бур.
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