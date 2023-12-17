Магнитные бури в декабре 17.12.2023 сегодня — что ждет украинцев

Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com

Магнитные бури в воскресенье, 17 декабря, продолжают изводить землян. Так, на нашей планете ожидается слабая буря уровня G1, представляющая опасность для метеозависимых. За сутки удалось зафиксировать низкую солнечную активность с 14 вспышками С-класса, наибольшая из которых — С5,5.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 17 декабря

"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", — напоминают астросиноптики.

Прогноз магнитных бурь на 13-23 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

По прогнозу, сегодня, 17 декабря, магнитное поле Земли будет сильно штормить. Есть возможность умеренной солнечной активности с возможностью вспышек Х-класса.

Прогноз магнитных бурь на 17-21 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Как метеозависимым избежать воздействия магнитных бурь

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — говорится в сообщении астросиноптиков.

Если страдаете от таких симптомов, как повышенное или пониженное давление, сонливость и слабость, головная боль или головокружение, соблюдайте следующие действия:

уменьшите физическую и психоэмоциональную нагрузку;

не злоупотребляйте кофеином, не пейте алкоголь;

соблюдайте нормальный режим дня;

больше отдыхайте и откажитесь от дел, требующих чрезмерных усилий;

регулярно и правильно питайтесь;

больше гуляйте и получайте хорошие эмоции;

высыпайтесь — спите не менее 7-8 часов.

Девушка страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Фото: freepik.com

Напомним, что ученые заметили самую мощную вспышку на Солнце за последние шесть лет. Выброс от вспышки коснется Земли, что есть следствием сильных магнитных бурь.