Магнітні бурі у грудні 16.12.2023 сьогодні — що чекає на українців

Дівчина страждає від головного болю через вплив магнітних бур. Фото: freepik.com

Прогнозуються помірні магнітні бурі в суботу, 16 грудня, які оцінюються рівнем G1, що матимуть негативний вплив на Землю. За добу сонячна активність була високою, вдалося зафіксувати шість спалахів С-класу, два спалахи М-класу та один спалах класу Х2,87.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 16 грудня

"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути обережними", — попереджають астросиноптики.

Зазначається, що сьогодні, 16 грудня, магнітне поле Землі буде вередливим — від спокійного до незначного штормового рівня. Є ймовірність помірної активності на Сонці і можливими спалахами Х-класу.

Прогноз магнітних бур на 16-20 грудня 2023 року від Meteoagent. Фото: скриншот

Сонячна активність на 16 грудня:

ймовірність малого геомагнітного шторму — 20%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 25%;

кількість сонячних плям — 46.

За словами експертів, спалахи X-класу — найсильніші та трапляються доволі рідко. Вони можуть спричинити тривалі радіаційні бурі, завдаючи шкоду супутникам, зв'язку та технологіям. Ці спалахи можуть спричинити серйозні (G4) або навіть екстремальні (G5) геомагнітні шторми на Землі, а також викликати гарне полярне сяйво.

Як вберегтися від впливу магнітних бур метеозалежним

Магнітні бурі можуть зашкодити здоров'ю метеозалежних, людей поважного віку, вагітних жінок та людей із хронічними хворобами.

"Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ", — пояснюють астросиноптики.

Дівчина страждає від головного болю через активність магнітних бур. Фото: freepik.com

Тому, якщо ви маєте один із таких симптомів, як підвищений або знижений тиск, сонливість і слабкість, головний біль чи запаморочення, слід дотримуватися простих дій:

дотримуватися нормального режиму дня;

більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

не зловживати кофеїном, не пити алкоголь;

регулярно та правильно харчуватися;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

висипатися — спати не менше 7-8 годин.

Нагадаємо, що вчені помітили найпотужніший спалах на Сонці за останні шість років. Викид від спалаху зачепить Землю, тому відомо, коли чекати дуже сильні магнітні бурі.