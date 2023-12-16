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Магнитные бури сегодня — метеозависимых предупреждают об опасности

16 декабря 2023 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в декабре 16.12.2023 сегодня — что ждет украинцев
Девушка страдает от головной боли из-за воздействия магнитных бурь. Фото: freepik.com
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Прогнозируются умеренные магнитные бури в субботу, 16 декабря, которые оцениваются уровнем G1, и будут иметь негативное влияние на Землю. За сутки солнечная активность была высокой, удалось зафиксировать шесть вспышек С-класса, две вспышки М-класса и одну вспышку класса Х2,87.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 16 декабря

"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными", — предупреждают астросиноптики.

Отмечается, что сегодня, 16 декабря, магнитное поле Земли будет капризным — от спокойного до незначительного штормового уровня. Есть вероятность умеренной активности на Солнце и возможных вспышек Х-класса.

Прогноз магнитных бурь на 16-20 декабря 2023 года от Meteoagent
Прогноз магнитных бурь на 16-20 декабря 2023 года от Meteoagent. Фото: скриншот

Солнечная активность на 16 декабря:

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 20%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 25%;
  • количество солнечных пятен — 46.

По словам экспертов, вспышки X-класса — самые сильные и встречаются довольно редко. Они могут вызвать длительные радиационные бури, нанося ущерб спутникам, связи и технологиям. Эти вспышки могут вызвать серьезные (G4) или даже экстремальные (G5) геомагнитные штормы на Земле, а также вызвать красивое полярное сияние.

Как уберечься от влияния магнитных бурь метеозависимым

Магнитные бури могут нанести ущерб здоровью метеозависимых, людей почтенного возраста, беременных женщин и людей с хроническими болезнями.

"Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений", — объясняют астросиноптики.

Девушка страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь
Девушка страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Фото: freepik.com

Поэтому если у вас есть один из таких симптомов, как повышенное или пониженное давление, сонливость и слабость, головная боль или головокружение, следует придерживаться простых действий:

  • соблюдать нормальный режим дня;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных усилий;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • не злоупотреблять кофеином, не пить алкоголь;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • высыпаться — спать не менее 7-8 часов.

Напомним, что ученые заметили самую мощную вспышку на Солнце за последние шесть лет. Выброс от вспышки коснется Земли, поэтому известно, когда ждать очень сильные магнитные бури.

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