Магнітні бурі 11 травня: точний прогноз на сьогодні

Вплив Сонця на самопочуття.

У понеділок, 11 травня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Проте метеозалежним людям не варто розслаблятися, адже навіть мінімальні коливання можуть викликати головний біль та слабкість, тому лікарі радять уважно стежити за самопочуттям.

Прогноз на магнітні бурі 11 травня

У понеділок, 11 травня, геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься спокійною, тому суттєвих магнітних бур не очікується.

За останні 24 години сонячна активність трималася на низькому рівні. Науковці зафіксували на Сонці 14 спалахів слабкого класу С, які не мають помітного впливу на нашу планету. Прогнозується, що протягом дня геомагнітне поле коливатиметься від тихого до злегка нестабільного стану. Зберігається лише мінімальна ймовірність виникнення потужніших спалахів класу М або Х.

Сонячна активність на 11 травня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 40%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%

Кількість сонячних плям – 32

Навіть слабкі бурі здатні вплинути на метеозалежних людей, тому регулярні прогнози допомагають контролювати фактори ризику, зокрема запобігати загостренню серцево-судинних захворювань, інфарктів та інсультів.

Реакція організму на зміни геомагнітного поля є доволі індивідуальною, проте найчастіше люди скаржаться на такі стани:

головний біль, мігрені та запаморочення;

коливання артеріального тиску та порушення серцевого ритму;

загальна слабкість, швидка втомлюваність та втрата концентрації;

порушення сну (безсоння вночі або підвищена сонливість вдень);

ломота у суглобах та м'язовий біль;

підвищена дратівливість чи апатія.

