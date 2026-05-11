Магнітних бур не буде, але ризики високі: поради для метеозалежних

Дата публікації: 11 травня 2026 11:32
Магнітні бурі 11 травня: точний прогноз на сьогодні
Вплив Сонця на самопочуття. Фото: колаж Новини.LIVE

У понеділок, 11 травня, суттєвих магнітних бур на Землі не прогнозують. Проте метеозалежним людям не варто розслаблятися, адже навіть мінімальні коливання можуть викликати головний біль та слабкість, тому лікарі радять уважно стежити за самопочуттям.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані від синоптиків Meteoprog.

Прогноз на магнітні бурі 11 травня 

У понеділок, 11 травня, геомагнітна обстановка на Землі залишатиметься спокійною, тому суттєвих магнітних бур не очікується.

За останні 24 години сонячна активність трималася на низькому рівні. Науковці зафіксували на Сонці 14 спалахів слабкого класу С, які не мають помітного впливу на нашу планету. Прогнозується, що протягом дня геомагнітне поле коливатиметься від тихого до злегка нестабільного стану. Зберігається лише мінімальна ймовірність виникнення потужніших спалахів класу М або Х.

Прогноз магнітних бур з 11 до 13 травня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 11 травня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 40%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%
  • Кількість сонячних плям – 32
Прогноз магнітних бур з 11 до 14 травня. Фото: скриншот

Навіть слабкі бурі здатні вплинути на метеозалежних людей, тому регулярні прогнози допомагають контролювати фактори ризику, зокрема запобігати загостренню серцево-судинних захворювань, інфарктів та інсультів.

Реакція організму на зміни геомагнітного поля є доволі індивідуальною, проте найчастіше люди скаржаться на такі стани:

  • головний біль, мігрені та запаморочення;
  • коливання артеріального тиску та порушення серцевого ритму;
  • загальна слабкість, швидка втомлюваність та втрата концентрації;
  • порушення сну (безсоння вночі або підвищена сонливість вдень);
  • ломота у суглобах та м'язовий біль;
  • підвищена дратівливість чи апатія.

Раніше Новини.LIVE писали про прогноз магнітних бур на травень. Фахівці назвали дати, коли будуть найбільше геомагнітні коливання, які позначаться на самопочутті метеозалежних.

Також синоптики прогнозують різку зміну погоди в Україні впродовж тижня з 11 до 17 травня. Подекуди вдарять заморозки, очікуються грози з градом та шквальний вітер.

космос Сонце магнітні бурі прогнози
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
