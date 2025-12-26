Погода сьогодні, 26 грудня, в Україні — Укргідрометцентр

Діти катаються на санчатах. Фото: УНІАН

Прогноз погоди на п'ятницю, 26 грудня, повідомили синоптики. В цей день буде дійсно зимно, оскільки атмосферні фронти з півночі зумовлять захмарене небо. Таким чином, у нічні години у північних, більшості східних та центральних областях, а вдень по всій території України окрім крайнього заходу - очікується сніг. Водночас на дорогах буде ожеледиця.

Про це у четвер, 25 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 26 грудня

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики поінформували, що сьогодні повітряні потоки будуть рухатись з північного заходу зі швидкістю в межах 7-12 м/с. Причому вночі у північних областях, а вдень по всій Україні, крім Закарпаття, очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, що буде зумовлювати хуртовини.

Щодо температурного фону, то за рахунок збільшення хмарності мороз дещо послабшає. Таким чином, вночі температура була в межах -4...-9 °С, а у Карпатах та на Прикарпатті до -13 °С. Натомість денні максимуми по всій території країни будуть сягати 0...-5 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 26 грудня буде хмарно. Вночі був помірний, вдень очікується невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, а пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура по області вночі становила -4...-9 °С, вдень 0...-5 °С.

Тим часом у Києві вночі буде близько -6...-8 °С, вдень 0...-2 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, одразу після Різдва, тобто, сьогодні 26 грудня, в Україну завітають атмосферні фронти.

"Піде сніг, посилиться вітер, але й підвищиться температура повітря", — написала вона.

