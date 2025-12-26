Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Погода arrow Майже всю Україну накриє снігом — прогноз погоди на сьогодні arrow

Майже всю Україну накриє снігом — прогноз погоди на сьогодні

26 грудня 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сьогодні, 26 грудня, в Україні — Укргідрометцентр
Діти катаються на санчатах. Фото: УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди на п'ятницю, 26 грудня, повідомили синоптики. В цей день буде дійсно зимно, оскільки атмосферні фронти з півночі зумовлять захмарене небо. Таким чином, у нічні години у північних, більшості східних та центральних областях, а вдень по всій території України окрім крайнього заходу - очікується сніг. Водночас на дорогах буде ожеледиця.

Про це у четвер, 25 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 26 грудня

В Україні 26 грудня буде сніг
Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики поінформували, що сьогодні повітряні потоки будуть рухатись з північного заходу зі швидкістю в межах 7-12 м/с. Причому вночі у північних областях, а вдень по всій Україні, крім Закарпаття, очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, що буде зумовлювати хуртовини.

Щодо температурного фону, то за рахунок збільшення хмарності мороз дещо послабшає. Таким чином, вночі температура була в межах -4...-9 °С, а у Карпатах та на Прикарпатті до -13 °С. Натомість денні максимуми по всій території країни будуть сягати 0...-5 °С.

Прогноз погоди в Україні 26 грудня
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 26 грудня буде хмарно. Вночі був помірний, вдень очікується невеликий сніг, а на дорогах ожеледиця.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, а пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура по області вночі становила -4...-9 °С, вдень 0...-5 °С.

Тим часом у Києві вночі буде близько -6...-8 °С, вдень 0...-2 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, одразу після Різдва, тобто, сьогодні 26 грудня, в Україну завітають атмосферні фронти.

"Піде сніг, посилиться вітер, але й підвищиться температура повітря", — написала вона.

Нагадаємо, що в Одесі 26 грудня прогнозують досить сильні морози. Окрім того, можливі опади у вигляді снігу та очікуються сильні пориви вітру.

Також ми повідомляли, якою буде погода у грудні під час новорічних свят.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:25 Пенсії в Україні — хто та які доплати отримуватиме у 2026 році

07:13 Чи захопила РФ командний пункт у Гуляйполі — що кажуть у ЗСУ

07:05 Вибори Президента та референдум щодо миру, — інтервʼю Подоляка

06:38 Переселенці вже не ті — що змінилося в адаптації ВПО

06:30 Відстрочка для догляду — коли ТЦК не має права відмовляти

Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка - 80x80

Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

06:25 Майже всю Україну накриє снігом — прогноз погоди на сьогодні

06:12 Право власності на квартиру і прописка — в чому різниця

06:10 Право на пенсії — як пройти ідентифікацію через телефон

06:01 Клієнти Ощаду платитимуть більше за послуги — нові тарифи

06:01 Клієнти ПриватБанку можуть отримати за платежі 25 тис. грн

07:25 Пенсії в Україні — хто та які доплати отримуватиме у 2026 році

07:13 Чи захопила РФ командний пункт у Гуляйполі — що кажуть у ЗСУ

07:05 Вибори Президента та референдум щодо миру, — інтервʼю Подоляка

06:38 Переселенці вже не ті — що змінилося в адаптації ВПО

06:30 Відстрочка для догляду — коли ТЦК не має права відмовляти

Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка - 80x80

Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

06:25 Майже всю Україну накриє снігом — прогноз погоди на сьогодні

06:12 Право власності на квартиру і прописка — в чому різниця

06:10 Право на пенсії — як пройти ідентифікацію через телефон

06:01 Клієнти Ощаду платитимуть більше за послуги — нові тарифи

06:01 Клієнти ПриватБанку можуть отримати за платежі 25 тис. грн

06:38 Переселенці вже не ті — що змінилося в адаптації ВПО

25 грудня

22:33 Зимові свята в Одесі — вартість цьогорічного відпочинку

24 грудня

19:54 Залишатися під обстрілами — як живуть у прифронових містах

19:47 Черешня 1500 грн за кг — різдвяні ціни на ринку в Одесі

23 грудня

22:33 Коли і як одесити святкують Різдво — родинні традиції

22 грудня

22:33 Як святкують Різдво на Одещині — традиції під час війни

19 грудня

22:33 Новорічний ярмарок в Одесі — що пропонують та яка вартість

11:51 Ціна війни для людей — що насправді втримує гривню

18 грудня

22:33 Надзвичайна ситуація в Одесі — як люди живуть без світла

17 грудня

22:33 Ханука в Одесі 2025 — як святкують жінки єврейської громади

Text

20:10 Мирний план та вибори — велике інтервʼю Михайла Подоляка

Text

18:12 Дружківка на Донеччині стала зоною бойових дій — ефір Вечір.LIVE

Text

13:29 Трамп відклав свята заради переговорів — ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський представив новий мирний план — ефір Ранок.LIVE

24 грудня
Text

19:00 Вітренко про підсумки року й бюджет-2026 — інтерв'ю Київський час

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:04 Коли потрібно солити холодець — допускають помилку майже всі

21 грудня 2025

11:40 Зарплати, соцвиплати і зв'язок — що чекає українців у Німеччині

19:15 Виплати й пільги для I, II та III груп інвалідності у 2026 році

18 грудня 2025

00:33В Україні світла може не бути до 16-20 годин, — Кучеренко

19 грудня 2025

04:30 Половина мобілізованих зникає — нардеп пояснив, куди

17 грудня 2025

02:54"Кава в Ялті" скасовується — Гончаренко про переговори та Донбас

19 грудня 2025

07:47 Усики зібрали майже 3 млн доларів на порятунок дитини

01:04 Маринована скумбрія — за цим рецептом смачніше червоної риби

21 грудня 2025

17:45 Статус УБД — які пільги матимуть військовослужбовці з 1 січня

13 грудня 2025

13:02 Святкові ціни в АТБ — які продукти віддають зі знижками до 50%

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації