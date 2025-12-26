Видео
Почти всю Украину накроет снегом — прогноз погоды на сегодня

26 декабря 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сегодня, 26 декабря, в Украине - Укргидрометцентр
Дети катаются на санках. Фото: УНИАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды на пятницу, 26 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет действительно зимне, поскольку атмосферные фронты с севера обусловят облачное небо. Таким образом, в ночные часы в северных, большинстве восточных и центральных областях, а днем по всей территории Украины кроме крайнего запада — ожидается снег. В то же время на дорогах будет гололедица. 

Об этом в четверг, 25 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 26 декабря

В Україні 26 грудня буде сніг
Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики проинформировали, что сегодня воздушные потоки будут двигаться с северо-запада со скоростью в пределах 7-12 м/с. Причем ночью в северных областях, а днем по всей Украине, кроме Закарпатья, ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, что будет обусловливать метели.

Что касается температурного фона, то за счет увеличения облачности мороз несколько ослабеет. Таким образом, ночью температура была в пределах -4...-9 °С, а в Карпатах и на Прикарпатье до -13 °С. Зато дневные максимумы по всей территории страны будут достигать 0...-5 °С.

Прогноз погоди в Україні 26 грудня
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 26 декабря будет облачно. Ночью был умеренный, днем ожидается небольшой снег, а на дорогах гололедица.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с, а порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области ночью составила -4...-9 °С, днем 0...-5 °С.

Тем временем в Киеве ночью будет около -6...-8 °С, днем 0...-2 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, сразу после Рождества, то есть, сегодня 26 декабря, Украину посетят атмосферные фронты.

"Пойдет снег, усилится ветер, но и повысится температура воздуха", — написала она.

Напомним, что в Одессе 26 декабря прогнозируют достаточно сильные морозы. Кроме того, возможны осадки в виде снега и ожидаются сильные порывы ветра.

Также мы сообщали, какой будет погода в декабре во время новогодних праздников.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
