Майже всюди сніг — яка погода буде в Україні сьогодні

23 грудня 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сьогодні, 23 грудня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Жінка йде вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Associated Press
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 22 грудня, надали синоптики. Буде хмарно. Уночі без опадів, але вдень усюди, крім південного сходу, невеликий мокрий сніг, на Одещині — із дощем.

Про це в понеділок, 22 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 23 грудня 

Погода в Україні 23 грудня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північний вітер сягне 3–8 м/с. Уночі й удень температура триматиметься в межах -3...+2 °С. На північному сході вночі очікується -2...-7 °С. На Закарпатті та крайньому півдні вдень повітря прогріється до 0...+5 °С.

Температури в Україні 23 грудня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі без опадів. Удень місцями невеликий сніг. Північний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна й денна температура на Київщині — -3...+2 °С, а в Києві — близько 0 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 23 грудня по всій території України вдень очікується близько 0 °С. На декілька градусів тепліше буде лише на Закарпатті й у Криму. Невеликий сніг пройде на заході, півночі, подекуди в центрі. На півдні та сході опадів не передбачається. 

У Києві буде близько 0 °С і пройде невеликий сніг.

Нагадаємо, 23 грудня в Києві та на Київщині очікується хмарна погода. Пройде мокрий сніг, і знизиться температура.

Також ми повідомляли, що в Харкові 23 грудня сніжитиме. На автошляхах може утворитися ожеледиця.

погода Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні
