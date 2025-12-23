Погода сегодня, 23 декабря, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время снега. Фото иллюстративное: Associated Press

Прогноз погоды в Украине на вторник, 22 декабря, дали синоптики. Будет облачно. Ночью без осадков, но днем всюду, кроме юго-востока, небольшой мокрый снег, в Одесской области — с дождем.

Об этом в понедельник, 22 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно северный ветер достигнет 3–8 м/с. Ночью и днем температура будет держаться в пределах -3...+2 °С. На северо-востоке ночью ожидается -2...-7 °С. На Закарпатье и крайнем юге днем воздух прогреется до 0...+5 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем местами небольшой снег. Северный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Ночная и дневная температура на Киевщине — -3...+2 °С, а в Киеве — около 0 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 23 декабря по всей территории Украины днем ожидается около 0 °С. На несколько градусов теплее будет только на Закарпатье и в Крыму. Небольшой снег пройдет на западе, севере, местами в центре. На юге и востоке осадков не предвидится.

В Киеве будет около 0 °С и пройдет небольшой снег.

Напомним, 23 декабря в Киеве и Киевской области ожидается облачная погода. Пройдет мокрый снег, и снизится температура.

Также мы сообщали, что в Харькове 23 декабря будет снежить. На автодорогах может образоваться гололедица.