Прогноз погоди в Одесі і області сьогодні, 17 липня

Хлопчик п'є воду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 17 липня, залишить температурні показники без змін. В області та в обласному центрі опадів не передбачається. Синоптики попереджають, що температура повітря досягне +35... +40 °C і вище, проте море буде сьогодні штормовим.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +26...+28 °С, вдень +35...+37 °С.

Температура морської води +26...+28 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +24...+29 °С, вдень +33...+38 °С, місцями до +41 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. У більшості населенни пунктів — тривала надзвичайна пожежна небезпека.

Погода в Україні 17 липня

В середу, 17 липня, погода в Україні буде спекотною та переважно сухою. Короткочасні дощі пройдуть місцями в північно-західній частині, а вдень у західних, північних та Вінницькій областях. На решті території без опадів.

Температура вночі +20...+25 °С. Удень очікується сильна спека +35...+39 °С. У південних та Вінницькій областях місцями надзвичайна спека +40 °С. У західних областях вночі буде +18...23 °С, а вдень +29...34 °С. Місцями сильна спека +35...+37 °С.

На Київщині буде сильна спека. Уночі без опадів. Температура вночі становитиме +20...+25 °С, а вдень +35...+38 °С. У Києві вночі +22...+24 °С, а вдень +35...+37 °С. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5–10 м/с.

Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.