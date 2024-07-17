Прогноз погоды в Одессе и области сегодня, 17 июля.

Мальчик пьет воду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 17 июля, оставит без изменений температурные показатели. В области и в областном центре осадков не ожидается. Синоптики предупреждают, что температура воздуха достигнет +35…+40 °C и выше, однако море будет сегодня штормовым.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +26...+28°С, днем +35...+37°С.

Температура морской воды +26...+28 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +24...+29°С, днем +33...+38°С, местами до +41°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. В большинстве населенных пунктов — продолжалась чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Украине 17 июля

В среду, 17 июля, погода в Украине будет жаркой и преимущественно сухой. Кратковременные дожди пройдут местами в северо-западной части, днем в западных, северных и Винницкой областях. На остальной территории без осадков.

Температура ночью +20...+25 °С. Днем ожидается сильная жара +35...+39°С. В южных и Винницкой областях местами жара +40 °С. В западных областях ночью будет +18...23°С, а днем +29...34°С. Местами сильный зной +35...+37 °С.

В Киевской области будет сильная жара. Ночью без осадков. Температура ночью будет +20...+25 °С, а днем +35...+38 °С. В Киеве ночью +22...+24°С, а днем +35...+37°С. Скорость северо-восточного ветра составит 5-10 м/с.

Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Мы писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блекауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.