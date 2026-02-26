Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Метеозалежні люди можуть видихнути — прогноз магнітних бур

Метеозалежні люди можуть видихнути — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 13:54
Магнітні бурі в Україні 26 лютого — які прогнози
Магнітні бурі. Фото: колаж Новини.LIVE

Сонце у четвер, 26 лютого, не повинно спричинити на Землі суттєвих магнітних бур. За останню добу активність залишалася низькою,  геомагнітне поле буде на рівні від тихого до помірного.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптиків Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Активність сонця 26 лютого

Протягом останніх 24 годин сонячна активність оцінювалася як низька. За цей період на Сонці сталося 11 спалахів класу С, які зазвичай належать до відносно слабких і не мають суттєвого впливу на Землю.

Саме тому на 26 лютого не прогнозують виражених геомагнітних збурень, які можна було б назвати повноцінною магнітною бурею.

null
Магнітні бурі 26 лютого — 1 березня. Фото: скриншот

За очікуваннями, протягом дня геомагнітне поле коливатиметься в діапазоні від тихого до активного рівня. Водночас сонячна активність має залишатися низькою, хоча допускається невелика ймовірність спалахів М-класу. 

Сонячна активність на 26 лютого:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
  • Кількість сонячних плям – 0

Коли магнітні бурі все ж виникають, їхні прояви найчастіше помітні на роботі систем, чутливих до змін у геомагнітному полі.

null
Прогноз до кінця лютого. Фото: скриншот

Під час збурень можливі короткочасні збої радіозв'язку на окремих частотах, похибки у супутниковій навігації, підвищені навантаження на енергосистеми у високих широтах, а також зміни умов для супутників на орбіті. У такі періоди також зростає ймовірність спостереження полярних сяйв, хоча їхня поява залежить від сили бурі та географії.

Тим часом Гарвардський фізик несподівано заявив про те, де в космосі може бути рай

В Україні почалась відлига. Агрономи дали поради, як уберегти городину від підтоплень.

космос Сонце здоров'я магнітні бурі прогнози
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації