Магнітні бурі в Україні 26 лютого — які прогнози

Метеозалежні люди можуть видихнути — прогноз магнітних бур
Сонце у четвер, 26 лютого, не повинно спричинити на Землі суттєвих магнітних бур. За останню добу активність залишалася низькою, геомагнітне поле буде на рівні від тихого до помірного.
Активність сонця 26 лютого
Протягом останніх 24 годин сонячна активність оцінювалася як низька. За цей період на Сонці сталося 11 спалахів класу С, які зазвичай належать до відносно слабких і не мають суттєвого впливу на Землю.
Саме тому на 26 лютого не прогнозують виражених геомагнітних збурень, які можна було б назвати повноцінною магнітною бурею.
За очікуваннями, протягом дня геомагнітне поле коливатиметься в діапазоні від тихого до активного рівня. Водночас сонячна активність має залишатися низькою, хоча допускається невелика ймовірність спалахів М-класу.
Сонячна активність на 26 лютого:
- Ймовірність малого геомагнітного шторму – 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%
- Кількість сонячних плям – 0
Коли магнітні бурі все ж виникають, їхні прояви найчастіше помітні на роботі систем, чутливих до змін у геомагнітному полі.
Під час збурень можливі короткочасні збої радіозв'язку на окремих частотах, похибки у супутниковій навігації, підвищені навантаження на енергосистеми у високих широтах, а також зміни умов для супутників на орбіті. У такі періоди також зростає ймовірність спостереження полярних сяйв, хоча їхня поява залежить від сили бурі та географії.
