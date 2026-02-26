Прогноз магнитных бурь в Украине на четверг 26 ферваля

Магнитные бури. Фото: коллаж Новини.LIVE

На Земле в четверг, 26 февраля, существенных магнитных бурь не ожидается, поскольку солнечная активность держится на низких значениях. За прошедшие сутки на Солнце фиксировали только вспышки слабого класса, которые обычно не оказывают ощутимого влияния на геомагнитную обстановку.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптиков Meteoprog.

Реклама

Читайте также:

Активность солнца 26 февраля

В течение последних 24 часов солнечная активность оценивалась как низкая. За этот период на Солнце произошло 11 вспышек класса С, которые обычно относятся к относительно слабым и не оказывают существенного влияния на Землю.

Именно поэтому на 26 февраля не прогнозируют выраженных геомагнитных возмущений, которые можно было бы назвать полноценной магнитной бурей.

Магнитные бури 26 февраля - 1 марта. Фото: скриншот

По ожиданиям, в течение дня геомагнитное поле будет колебаться в диапазоне от тихого до активного уровня. В то же время солнечная активность должна оставаться низкой, хотя допускается небольшая вероятность вспышек М-класса.

Солнечная активность на 26 февраля:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 0

Когда магнитные бури все же возникают, их проявления чаще всего заметны на работе систем, чувствительных к изменениям в геомагнитном поле.

Прогноз до конца февраля. Фото: скриншот

Во время возмущений возможны кратковременные сбои радиосвязи на отдельных частотах, погрешности в спутниковой навигации, повышенные нагрузки на энергосистемы в высоких широтах, а также изменения условий для спутников на орбите. В такие периоды также возрастает вероятность наблюдения полярных сияний, хотя их появление зависит от силы бури и географии.

Между тем Гарвардский физик неожиданно заявил о том, где в космосе может быть рай.

В Украине началась оттепель. Агрономы дали советы, как уберечь овощи от подтоплений.