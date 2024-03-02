Магнітні бурі сьогодні, 2 березня, — відомий точний прогноз

Дівчина страждає на головний біль від магнітної бурі. Фото ілюстративне: freepik

Станом на суботу, 2 березня, очікується незначна магнітна буря. Земна магнітосфера нестабільна, за останню добу сонячна активність була низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 2 березня

Протягом 24 годин на Сонці сталося сім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С6. Ці спалахи не шкідливі для людського організму, та при цьому, геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня, а сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів М-класу і невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 2 березня

ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%.

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.

кількість сонячних плям — 37.

Дівчина страждає на мігрень від магнітної бурі. Джерело: freepik

Протидія негативному впливу магнітних бур на здоров'я

Попередження про магнітні бурі допоможе контролювати прояви серцево-судинних хвороб, мігрені та нападів вегето-судинної дистонії, які передують цим типам космічних явищ

Тому або запобігти негативному впливу магнітних бур, або полегшити їх протікання, якщо таке сталося, наполегливо рекомендуємо:

не зловживати вживання міцної кави, енергетичними напоями та алкоголем;

пити велику кількість води;

провітрювати приміщення;

довго перебувати на свіжому повітрі;

пити трав'яний чай;

приймати контрастний душ з чередуванням температури води для полегшення сну.

Нагадаємо, раніше астрофотограф Пітер Льюїс виявив на Сонці величезну сонячну пляму, розміром з планету Земля, яка може стати причиною подальших магнітних бур.

Водночас британські астрономи знайшли в космосі загадкову "холодну пляму", яка може бути відбитком від паралельного всесвіту в момент народження Всесвіту після Великого вибуху.