Магнітні бурі сьогодні, 2 березня, — відомий точний прогноз

Метеозалежним буде непросто — прогноз магнітних бур на 2 березня
Станом на суботу, 2 березня, очікується незначна магнітна буря. Земна магнітосфера нестабільна, за останню добу сонячна активність була низькою.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 2 березня
Протягом 24 годин на Сонці сталося сім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С6. Ці спалахи не шкідливі для людського організму, та при цьому, геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня, а сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів М-класу і невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.
Сонячна активність на 2 березня
- ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%.
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
- кількість сонячних плям — 37.
Протидія негативному впливу магнітних бур на здоров'я
Попередження про магнітні бурі допоможе контролювати прояви серцево-судинних хвороб, мігрені та нападів вегето-судинної дистонії, які передують цим типам космічних явищ
Тому або запобігти негативному впливу магнітних бур, або полегшити їх протікання, якщо таке сталося, наполегливо рекомендуємо:
- не зловживати вживання міцної кави, енергетичними напоями та алкоголем;
- пити велику кількість води;
- провітрювати приміщення;
- довго перебувати на свіжому повітрі;
- пити трав'яний чай;
- приймати контрастний душ з чередуванням температури води для полегшення сну.
Нагадаємо, раніше астрофотограф Пітер Льюїс виявив на Сонці величезну сонячну пляму, розміром з планету Земля, яка може стати причиною подальших магнітних бур.
Водночас британські астрономи знайшли в космосі загадкову "холодну пляму", яка може бути відбитком від паралельного всесвіту в момент народження Всесвіту після Великого вибуху.
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