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Метеозалежним буде непросто — прогноз магнітних бур на 2 березня

2 березня 2024 05:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 2 березня, — відомий точний прогноз
Дівчина страждає на головний біль від магнітної бурі. Фото ілюстративне: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Станом на суботу, 2 березня, очікується незначна магнітна буря. Земна магнітосфера нестабільна, за останню добу сонячна активність була низькою.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом 24 годин на Сонці сталося сім спалахів класу С, максимальним з яких був спалах С6. Ці спалахи не шкідливі для людського організму, та при цьому, геомагнітне поле коливатиметься від спокійного до активного рівня, а сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів М-класу і невеликою ймовірністю спалаху Х-класу.

Сонячна активність на 2 березня

  • ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%.
  • ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%.
  • кількість сонячних плям — 37.
Метеозалежним буде непросто — прогноз магнітних бур на 2 березня - фото 1
Дівчина страждає на мігрень від магнітної бурі. Джерело: freepik

Протидія негативному впливу магнітних бур на здоров'я

Попередження про магнітні бурі допоможе контролювати прояви серцево-судинних хвороб, мігрені та нападів вегето-судинної дистонії, які передують цим типам космічних явищ

Тому або запобігти негативному впливу магнітних бур, або полегшити їх протікання, якщо таке сталося, наполегливо рекомендуємо:

  • не зловживати вживання міцної кави, енергетичними напоями та алкоголем;
  • пити велику кількість води;
  • провітрювати приміщення;
  • довго перебувати на свіжому повітрі;
  • пити трав'яний чай;
  • приймати контрастний душ з чередуванням температури води для полегшення сну. 

Нагадаємо, раніше астрофотограф Пітер Льюїс виявив на Сонці величезну сонячну пляму, розміром з планету Земля, яка може стати причиною подальших магнітних бур. 

Водночас британські астрономи знайшли в космосі загадкову "холодну пляму", яка може бути відбитком від паралельного всесвіту в момент народження Всесвіту після Великого вибуху.

погода
космос
Сонце
магнітні бурі
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