Магнитные бури сегодня, 2 марта — известен точный прогноз

Девушка страдает головной болью от магнитной бури. Фото иллюстративное: freepik

По состоянию на субботу, 2 марта, ожидается незначительная магнитная буря. Земная магнитосфера нестабильна, за последние сутки солнечная активность была низкой.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение 24 часов на Солнце произошло семь вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка С6. Эти вспышки не вредны для человеческого организма, при этом геомагнитное поле будет колебаться от спокойного до активного уровня, а солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышки Х-класса.

Солнечная активность на 2 марта

вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%.

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%.

количество солнечных пятен — 37.

Девушка страдает мигренью от магнитной бури. Источник: freepik

Противодействие отрицательному воздействию магнитных бурь на здоровье

Предупреждение о магнитных бурях поможет контролировать проявления сердечно-сосудистых болезней, мигрени и приступов вегето-сосудистой дистонии, предшествующих этим типам космических явлений.

Поэтому либо предотвратить негативное влияние магнитных бурь, либо облегчить их протекание, если такое произошло, настоятельно рекомендуем:

не злоупотреблять употреблением крепкого кофе, энергетическими напитками и алкоголем;

пить большое количество воды;

проветривать помещение;

долго находиться на открытом воздухе;

пить травяной чай;

принимать контрастный душ с чередованием температуры воды для облегчения сна.

Напомним, ранее астрофотограф Питер Льюис обнаружил на Солнце огромное солнечное пятно, размером с планету Земля, которое может стать причиной дальнейших магнитных бурь.

В то же время британские астрономы нашли в космосе загадочное "холодное пятно", которое может являться отражением от параллельной вселенной в момент рождения Вселенной после Большого взрыва.