Магнітні бурі сьогодні, 16 лютого

Хлопець страждає на головний біль. Фото: ілюстративне: freepik

Магнітних бур у суботу, 17 лютого, не передбачається. Магнітосфера Землі наразі у спокійному стані, її стан стабілізовано. За 24 години сонячна активність була помірною.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 17 лютого

За останню добу на Сонці сталося 10 спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М1. Такі спалахи практично не шкідливі людському організму. Сьогодні геомагнітне поле лишатиметься спокійним, сонячна активність буде помірною з імовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 17 лютого

Ймовірність малого геомагнітного шторму - 1%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму - 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу - 55%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу - 15%.

Кількість сонячних плям - 35;

Напад мігрені у дівчини. Джерело: freepik

Як боротися із впливом магнітних бур на здоров'я

Наслідки впливу магнітних бур на організм можуть призвести до розвитку таких хвороб, як інфаркт, інсульт чи навіть розлади вегетосудинної дистонії. Профілактика організму в дні перед такими космічними загрозами допоможе як полегшити протікання цих явищ, якщо вплив таки відбувся, або забезпечити організм невразливістю до таких загроз від Сонця.

Декілька порад, яких варто дотримуватися, щоб уникнути негативних наслідків від магнітних бур:

знизьте рівень стресу до початку або під час магнітних бур;

більше перебувайте на свіжому повітрі;

не зловживайте кавою, енергетичними напоями та особливо — алкоголем;

підготуйте необхідний запас ліків;

пийте більше трав'яного чаю;

зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, раніше у виданні Popular Mechanics заявили, що незабаром, Землю накриє потужна електромагнітна буря, яка пов'язана з екстремально високою сонячною активністю приблизно раз на сто років.

Додамо, астрофізики з Інституту математики, фізики та астрономії імені Єремії Горрокса за допомогою комп’ютерного моделювання змоделювали формування планет на основі теорії нестабільності диска, чи встановили, що Земля могла бути пласкою.