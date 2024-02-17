Магнитные бури сегодня, 17 февраля

Парень страдает головной болью. Фото: иллюстративное: freepik

Магнитных бурь в субботу, 17 февраля, не ожидается. Магнитосфера Земли в спокойном состоянии, ее состояние стабилизировано. За 24 часа солнечная активность была умеренной.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 17 февраля

За последние сутки на Солнце произошло 10 вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М1. Такие вспышки практически не вредны для человеческого организма. Сегодня геомагнитное поле будет оставаться спокойным, солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 17 февраля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%.

Количество солнечных пятен — 35;

Приступ мигрени у девушки. Источник: freepik

Как бороться с влиянием магнитных бурь на здоровье

Последствия воздействия магнитных бурь на организм могут привести к развитию таких болезней как инфаркт, инсульт или даже расстройства вегето-сосудистой дистонии. Профилактика организма в дни перед такими космическими угрозами поможет как облегчить протекание этих явлений, если влияние произошло, или обеспечить организм неуязвимостью к таким угрозам от Солнца.

Несколько советов, которых следует придерживаться, чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь:

снизьте уровень стресса до начала или во время магнитных бурь;

больше находитесь на свежем воздухе;

не злоупотребляйте кофе, энергетическими напитками и особенно алкоголем;

подготовьте необходимый запас лекарства;

пейте больше травяного чая;

снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, ранее в издании Popular Mechanics заявили, что вскоре Землю накроет мощная электромагнитная буря, которая связана с экстремально высокой солнечной активностью примерно раз в сто лет.

Астрофизики из Института математики, физики и астрономии имени Иеремии Горрокса с помощью компьютерного моделирования смоделировали формирование планет на основе теории нестабильности диска, в результате чего установили, что Земля могла быть плоской.