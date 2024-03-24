Магнітні бурі в Україні сьогодні, 24 березня — прогноз астросиноптиків

Метеозалежним приготуватися — прогноз магнітних бур 24 березня
Магнітні бурі сьогодні, 24 березня, накриють Землю. Однак загроза незначна. Магнітосфера Землі перебуває в передзбудженому стані.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 24 березня
Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. За останні 24 години на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С, максимальним з яких був С8. Такі спалахи не впливають на Землю.
Сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на активному рівні. Сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів М-класу і невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.
Сонячна активність на 24 березня
- імовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
- імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- кількість сонячних плям — 78.
Як вберегти себе від впливу магнітних бур:
- відмовтесь від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;
- відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пийте воду, зелений чай та компоти;
- зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
- проводьте більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;
- прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.
Нагадаємо, раніше в американському Університеті Джорджа Мейсона розповіли про те, скільки знадобиться часу, щоб повністю обійти Марс.
А також науковці показали приголомшливі кадри вигляду сонячного затемнення з місячної поверхні.
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