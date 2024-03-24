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Метеозалежним приготуватися — прогноз магнітних бур 24 березня

24 березня 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі в Україні сьогодні, 24 березня — прогноз астросиноптиків
Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Магнітні бурі сьогодні, 24 березня, накриють Землю. Однак загроза незначна. Магнітосфера Землі перебуває в передзбудженому стані. 

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 24 березня

Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. За останні 24 години на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С, максимальним з яких був С8. Такі спалахи не впливають на Землю.

Сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на активному рівні. Сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів М-класу і невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 24 березня

  • імовірність малого геомагнітного шторму — 15%;
  • імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • кількість сонячних плям — 78.
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Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як вберегти себе від впливу магнітних бур:

  • відмовтесь від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;
  • відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пийте воду, зелений чай та компоти;
  • зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • проводьте більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;
  • прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, раніше в американському Університеті Джорджа Мейсона розповіли про те, скільки знадобиться часу, щоб повністю обійти Марс.

А також науковці показали приголомшливі кадри вигляду сонячного затемнення з місячної поверхні.

погода
космос
Сонце
здоров'я
магнітні бурі
головний біль

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