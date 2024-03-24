Магнітні бурі в Україні сьогодні, 24 березня — прогноз астросиноптиків

Головний біль у чоловіка. Фото: Pexels

Магнітні бурі сьогодні, 24 березня, накриють Землю. Однак загроза незначна. Магнітосфера Землі перебуває в передзбудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 24 березня

Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні. За останні 24 години на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С, максимальним з яких був С8. Такі спалахи не впливають на Землю.

Сьогодні геомагнітне поле перебуватиме на активному рівні. Сонячна активність буде низькою з імовірністю спалахів М-класу і невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 24 березня

імовірність малого геомагнітного шторму — 15%;

імовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 78.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як вберегти себе від впливу магнітних бур:

відмовтесь від надмірних фізичних навантажень, однак легка активність чи прогулянка піде вам на користь;

відмовтесь від кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетичних напоїв, а замість них більше пийте воду, зелений чай та компоти;

зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;

проводьте більше часу на свіжому повітрі, якщо немає такої можливості, провітрюйте час від часу приміщення, в якому перебуваєте;

прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, раніше в американському Університеті Джорджа Мейсона розповіли про те, скільки знадобиться часу, щоб повністю обійти Марс.

А також науковці показали приголомшливі кадри вигляду сонячного затемнення з місячної поверхні.