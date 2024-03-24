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Метеозависимым приготовиться — прогноз магнитных бурь 24 марта

24 марта 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури в Украине сегодня, 24 марта — прогноз астросиноптиков
Головная боль у мужчины. Фото: Pexels
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Магнитные бури сегодня, 24 марта, накроют Землю. Однако угроза незначительна. Магнитосфера Земли находится в предвозбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 24 марта

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. За последние 24 часа на Солнце произошло девять вспышек класса С, максимальной из которых был С8. Такие вспышки не влияют на Землю.

Сегодня геомагнитное поле будет находиться на активном уровне. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса и небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 24 марта

  • вероятность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;
  • вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • количество солнечных пятен — 78.
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Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как уберечь себя от воздействия магнитных бурь:

  • откажитесь от чрезмерных физических нагрузок, однако легкая активность или прогулка пойдет вам на пользу;
  • откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетических напитков, а вместо них больше пейте воду, зеленый чай и компоты;
  • снизьте потребление жирной, жареной и острой пищи и добавьте в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • проводите больше времени на свежем воздухе, если нет такой возможности, проветривайте время от времени помещение, в котором находитесь;
  • примите перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, ранее в американском Университете Джорджа Мэйсона рассказали о том, сколько понадобится времени, чтобы полностью обойти Марс.

А также ученые показали ошеломляющие кадры вида солнечного затмения с лунной поверхности.

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