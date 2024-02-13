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Метеозалежним приготуватися — сьогодні очікується сильна магнітна буря

13 лютого 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Магнітні бурі сьогодні, 13 лютого
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

В Україні очікується сильна магнітна буря у вівторок, 13 лютого. Магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані. Також фіксується значна сонячна активність.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 13 лютого

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталося сім спалахів класу М, максимальним з яких був спалах М9 — вони мають вплив на людський організм.

У вівторок очікується, що геомагнітне поле перебуватиме на сильному штормовому рівні. Сонячна активність буде помірною з імовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 13 лютого

  • Імовірність малого геомагнітного шторму — 35%;
  • Імовірність великого геомагнітного шторму — 10%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;
  • Кількість сонячних плям — 75.
магнітні бурі
Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik 

Як вберегтися від негативного впливу магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей, тому попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Для того, аби уникнути негативних наслідків від магнітних буррекомендується:

  • знизити рівень стресу ще до початку або під час магнітних бур;
  • проводити більше часу на свіжому повітрі;
  • заздалегідь подбати про наявність лікарських препаратів;
  • прогулятися парком, випити заспокійливий трав'яний чай;
  • зменшити споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додати в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • прийняти перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

Нагадаємо, нещодавно на Сонці стався потужний спалах, після якого вчені помітили над вогненною поверхнею нашого головного світила дивні плазмові петлі. Знімок зробив астрофотограф Едуардо Шабергер.

Також ми писали, що Тихоокеанська літосферна плита починає поступово занурюватися під Філіппінську плиту. Внаслідок тектонічних процесів вона поступово розривається на шматки.

погода
космос
Сонце
магнітні бурі
головний біль
Земля

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