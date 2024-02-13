Магнитные бури сегодня, 13 февраля

Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Freepik

В Украине ожидается мощная магнитная буря во вторник, 13 февраля. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии. Также фиксируется значительная солнечная активность.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 13 февраля

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М9 — они оказывают влияние на человеческий организм.

Во вторник ожидается, что геомагнитное поле будет на сильном штормовом уровне. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 13 февраля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

Количество солнечных пятен — 75.

Девушка страдает от головных болей. Фото: freepik

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, поэтому предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Для того чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь, рекомендуется:

снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;

проводить больше времени на свежем воздухе;

предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;

прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай;

уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;

принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, недавно на Солнце произошла мощная вспышка, после которой ученые заметили над огненной поверхностью нашего главного светила странные плазменные петли. Снимок сделал астрофотограф Эдуардо Шабергер.

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