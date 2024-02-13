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Метеозависимым приготовиться — сегодня ожидается сильная магнитная буря

13 февраля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури сегодня, 13 февраля
Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В Украине ожидается мощная магнитная буря во вторник, 13 февраля. Магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии. Также фиксируется значительная солнечная активность.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 13 февраля

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса М, максимальной из которых была вспышка М9 — они оказывают влияние на человеческий организм.

Во вторник ожидается, что геомагнитное поле будет на сильном штормовом уровне. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 13 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 35%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;
  • Количество солнечных пятен — 75.
магнитные бури
Девушка страдает от головных болей. Фото: freepik

Как уберечься от негативного воздействия магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей, поэтому предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Для того чтобы избежать негативных последствий от магнитных бурь, рекомендуется:

  • снизить уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • предварительно позаботиться о наличии лекарственных препаратов;
  • прогуляться по парку, выпить успокаивающий травяной чай;
  • уменьшить потребление жирной, жареной и острой пищи и добавить в рацион сезонные фрукты, овощи и зелень;
  • принять перед сном контрастный душ, что позволит быстрее заснуть и сделает ночной отдых приятным.

Напомним, недавно на Солнце произошла мощная вспышка, после которой ученые заметили над огненной поверхностью нашего главного светила странные плазменные петли. Снимок сделал астрофотограф Эдуардо Шабергер.

Также мы писали, что Тихоокеанская литосферная плита начинает постепенно погружаться под филиппинскую плиту. В результате тектонических процессов она постепенно разрывается в куски.

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головная боль
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