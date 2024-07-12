Магнітні бурі 12 липня — чого чекати від сонячної активності метеозалежним

Метеозалежним варто бути обачними — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітні бурі 12 липня не чинитимуть загрози людям. Земна магнітосфера наразі стабілізована, проте протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою.
Про це інформує портал Meteoprog.
Магнітні бурі 12 липня
За останню добу на Сонці сталися шість спалахів С-класу та два спалахи М-класу, максимальним з яких став спалах М1,2.
Такі спалахи є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 викликає невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, та спровокувати космічну бурю.
Сьогодні рівень геомагнітного поля коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю Х-спалахів.
Сонячна активність 12 липня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
- Кількість сонячних плям — 68.
Як вберегтися від впливу магнітних бур
Рекомендації як полегшити протікання магнітних бур, або уникнути їхнього негативного впливу;
- не зловживати кофеїном, тютюном та алкоголем;
- зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
- дотримуватися режиму дня;
- більше гуляти й отримувати хороші емоції;
- регулярно та правильно харчуватися;
- більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
- спати не менше восьми годин на добу.
Нагадаємо, раніше у небі над Україною помітили об'єкт, схожий на НЛО, яким виявився французький космічний корабель "Аріан", який виходив на орбіту Землі.
Також у небі над декількома турецькими містами було помічено яскравий метеор зеленого кольору, який побачили в Анкарі, Стамбулі, Бурсі та в інших містах країни.
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