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Метеозалежним варто бути обачними — прогноз магнітних бур на сьогодні

12 липня 2024 13:05
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 12 липня — чого чекати від сонячної активності метеозалежним
Напад мігрені через магнітну бурю у дівчини. Ілюстративне фото: freepik
Світлана Силенко - Редактор

Магнітні бурі 12 липня не чинитимуть загрози людям. Земна магнітосфера наразі стабілізована, проте протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою.

Про це інформує портал Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 липня

За останню добу на Сонці сталися шість спалахів С-класу та два спалахи М-класу, максимальним з яких став спалах М1,2. 

Такі спалахи є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 викликає невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, та спровокувати космічну бурю.

Сьогодні рівень геомагнітного поля коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність 12 липня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;
  • Кількість сонячних плям — 68.
магнітні бурі 12 липня
Мігрень у жінки через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Рекомендації як полегшити протікання магнітних бур, або уникнути їхнього негативного впливу;

  • не зловживати кофеїном, тютюном та алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися режиму дня;
  • більше гуляти й отримувати хороші емоції;
  • регулярно та правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;
  • спати не менше восьми годин на добу.

Нагадаємо, раніше у небі над Україною помітили об'єкт, схожий на НЛО, яким виявився французький космічний корабель "Аріан", який виходив на орбіту Землі.

Також у небі над декількома турецькими містами було помічено яскравий метеор зеленого кольору, який побачили в Анкарі, Стамбулі, Бурсі та в інших містах країни.

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