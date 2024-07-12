Магнітні бурі 12 липня — чого чекати від сонячної активності метеозалежним

Напад мігрені через магнітну бурю у дівчини. Ілюстративне фото: freepik

Магнітні бурі 12 липня не чинитимуть загрози людям. Земна магнітосфера наразі стабілізована, проте протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою.

Про це інформує портал Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 липня

За останню добу на Сонці сталися шість спалахів С-класу та два спалахи М-класу, максимальним з яких став спалах М1,2.

Такі спалахи є середніми з великих спалахів. Спалах М1,2 викликає невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі, та спровокувати космічну бурю.

Сьогодні рівень геомагнітного поля коливатиметься від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з малою ймовірністю Х-спалахів.

Сонячна активність 12 липня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

Кількість сонячних плям — 68.

Мігрень у жінки через магнітну бурю. Джерело: freepik

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Рекомендації як полегшити протікання магнітних бур, або уникнути їхнього негативного впливу;

не зловживати кофеїном, тютюном та алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися режиму дня;

більше гуляти й отримувати хороші емоції;

регулярно та правильно харчуватися;

більше відпочивати та відмовитися від справ, що потребують надмірних фізичних зусиль;

спати не менше восьми годин на добу.

Нагадаємо, раніше у небі над Україною помітили об'єкт, схожий на НЛО, яким виявився французький космічний корабель "Аріан", який виходив на орбіту Землі.

Також у небі над декількома турецькими містами було помічено яскравий метеор зеленого кольору, який побачили в Анкарі, Стамбулі, Бурсі та в інших містах країни.