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Метеозависимым следует быть осторожнее — прогноз магнитных бурь на сегодня

12 июля 2024 13:05
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 12 июля — чего ждать от солнечной активности метеозависимым
Приступ мигрени из-за магнитной бури у девушки. Иллюстративное фото: freepik
Светлана Силенко - Редактор

Магнитные бури 12 июля не будут представлять угрозы людям. Земная магнитосфера стабилизирована, однако в течение последних 24 часов солнечная активность была высокой.

Об этом информирует портал Meteoprog.

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Магнитные бури 12 июля

За последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек С-класса и две вспышки М-класса, максимальной из которых стала вспышка М1,2.

Такие вспышки являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,2 вызывает небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли и спровоцирует космическую бурю.

Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью Х-вспышек.

Солнечная активность 12 июля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
  • Количество солнечных пятен — 68.
магнитные бури 12 июля
Мигрень у женщины из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Рекомендации как облегчить протекание магнитных бурь или избежать их негативного воздействия;

  • не злоупотреблять кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать режим дня;
  • больше гулять и получать хорошие эмоции;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
  • спать не менее восьми часов в сутки.

Напомним, ранее в небе над Украиной заметили объект, похожий на НЛО, которым оказался выходивший на орбиту Земли французский космический корабль "Ариан".

Также в небе над несколькими турецкими городами был замечен яркий метеор зеленого цвета, который увидели в Анкаре, Стамбуле, Бурсе и других городах страны.

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