Магнитные бури 12 июля — чего ждать от солнечной активности метеозависимым

Метеозависимым следует быть осторожнее — прогноз магнитных бурь на сегодня
Магнитные бури 12 июля не будут представлять угрозы людям. Земная магнитосфера стабилизирована, однако в течение последних 24 часов солнечная активность была высокой.
Об этом информирует портал Meteoprog.
Магнитные бури 12 июля
За последние сутки на Солнце произошли шесть вспышек С-класса и две вспышки М-класса, максимальной из которых стала вспышка М1,2.
Такие вспышки являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,2 вызывает небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли и спровоцирует космическую бурю.
Сегодня уровень геомагнитного поля будет колебаться от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с малой вероятностью Х-вспышек.
Солнечная активность 12 июля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
- Количество солнечных пятен — 68.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Рекомендации как облегчить протекание магнитных бурь или избежать их негативного воздействия;
- не злоупотреблять кофеином, табаком и алкоголем;
- уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
- соблюдать режим дня;
- больше гулять и получать хорошие эмоции;
- регулярно и правильно питаться;
- больше отдыхать и отказаться от дел, требующих чрезмерных физических усилий;
- спать не менее восьми часов в сутки.
Напомним, ранее в небе над Украиной заметили объект, похожий на НЛО, которым оказался выходивший на орбиту Земли французский космический корабль "Ариан".
Также в небе над несколькими турецкими городами был замечен яркий метеор зеленого цвета, который увидели в Анкаре, Стамбуле, Бурсе и других городах страны.
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