Метеозалежним варто підготуватися — прогноз магнітних бур 20 квітня

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Freepik

У суботу, 20 квітня, магнітна бурі не представлятимуть загрози. Очікується, що магнітосфера Землі перебуватиме в спокійному стані.

Про це інформує Meteoprog.

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Магнітні бурі 20 квітня

Протягом останніх 24 годин зберігалася помірна сонячна активність. За цей час на Сонці сталося 14 спалахів класу М2. Вони ніяким чином не впливають на землю.

Також очікується, що в суботу геомагнітне поле перебуватиме на нестабільному рівні. Сонячна активність буде помірною з невеликою можливістю спалахів X-класу.

Сонячна активність на 20 квітня

Імовірність малого геомагнітного шторму — 10%.

Імовірність великого геомагнітного шторму — 1%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%.

Кількість сонячних плям — 107.

Магнітні бурі можуть чинити негативний вплив на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Жінка страждає від головного болю через активність магнітних бур. Фото: freepik.com

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Якщо відповідально підготуватися до насування магнітних бур, можна контролювати прояви серцево-судинних хвороб, мігрені та приступів вегето-судинної дистонії, які можуть бути спровоковані цим типом сонячних явищ.

Для того, аби позбутися від негативних наслідків, варто:

не зловживати міцною кавою, енергетичними напоями та алкоголем;

вживати велику кількість води;

провітрювати помешкання та якомога довше перебувати на свіжому повітрі;

пити трав'яний чай;

приймати контрастний душ для полегшення сну.

Нагадаємо, раніше науковці з лабораторії комп’ютерних наук Sony Лана Сінапайен та Гаррісон Сміт з Токійського технологічного інституту виявили неочікувану ознаку, яка може вказувати на наявність розумного інопланетного життя.

Водночас китайська космічна місія Chang’e-5 знайшла на Місяці два загадкові мінерали з титану та кисню.