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Метеозависимым стоит подготовиться — прогноз магнитных бурь 20 апреля

20 апреля 2024 05:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Метеозависимым стоит подготовиться — прогноз магнитных бурь 20 апреля
Девушка страдает от головных болей. Иллюстративное фото: Freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В субботу, 20 апреля, магнитная буря не будет представлять угрозы. Ожидается, что магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии.

Об этом информирует Meteoprog.

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Магнитные бури 20 апреля

В течение последних 24 часов сохранялась умеренная солнечная активность. За это время на Солнце произошло 14 вспышек класса М2. Они никак не влияют на землю.

Также ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет умеренной с небольшой возможностью вспышек X-класса.

Солнечная активность на 20 апреля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%.
  • Количество солнечных пятен — 107.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

магнитные бури
Женщина страдает от головной боли из-за активности магнитных бурь. Фото: freepik.com

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Если ответственно подготовиться к надвиганию магнитных бурь, можно контролировать проявления сердечно-сосудистых заболеваний, мигрени и приступов вегето-сосудистой дистонии, которые могут быть спровоцированы этим типом солнечных явлений.

Для того чтобы избавиться от негативных последствий, следует:

  • не злоупотреблять крепким кофе, энергетическими напитками и алкоголем;
  • употреблять большое количество воды;
  • проветривать жилье и как можно дольше находиться на свежем воздухе;
  • пить травяной чай;
  • принимать контрастный душ для облегчения сна.

Напомним, ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.

В то же время китайская космическая миссия Chang'e-5 нашла на Луне два загадочных минерала из титана и кислорода.

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