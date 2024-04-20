Метеозависимым стоит подготовиться — прогноз магнитных бурь 20 апреля
В субботу, 20 апреля, магнитная буря не будет представлять угрозы. Ожидается, что магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии.
Об этом информирует Meteoprog.
Магнитные бури 20 апреля
В течение последних 24 часов сохранялась умеренная солнечная активность. За это время на Солнце произошло 14 вспышек класса М2. Они никак не влияют на землю.
Также ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет находиться на нестабильном уровне. Солнечная активность будет умеренной с небольшой возможностью вспышек X-класса.
Солнечная активность на 20 апреля
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%.
- Количество солнечных пятен — 107.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Как уберечься от воздействия магнитных бурь
Если ответственно подготовиться к надвиганию магнитных бурь, можно контролировать проявления сердечно-сосудистых заболеваний, мигрени и приступов вегето-сосудистой дистонии, которые могут быть спровоцированы этим типом солнечных явлений.
Для того чтобы избавиться от негативных последствий, следует:
- не злоупотреблять крепким кофе, энергетическими напитками и алкоголем;
- употреблять большое количество воды;
- проветривать жилье и как можно дольше находиться на свежем воздухе;
- пить травяной чай;
- принимать контрастный душ для облегчения сна.
Напомним, ранее ученые из лаборатории компьютерных наук Sony Лана Синапайен и Гаррисон Смит из Токийского технологического института обнаружили неожиданный признак, который может указывать на наличие разумной инопланетной жизни.
В то же время китайская космическая миссия Chang'e-5 нашла на Луне два загадочных минерала из титана и кислорода.
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